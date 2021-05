Jest zgoda na lokalizację gazociągu zasilającego Dolną Odrę

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla budowy gazociągu przyłączeniowego do dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy 1340 MW, budowanych w Elektrowni Dolna Odra. Jest to jedno z trzech kluczowych pozwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Gaz będzie przesyłany do nowych bloków w Dolnej Odrze.

Gazociąg umożliwi pobór paliwa z Baltic Pipe i gazoportu.

Bloki zaopatrzą w energię 2,5 mln gospodarstw domowych.

Jeden z najważniejszych projektów

Gazociag ma być gotowy pod koniec 2023 roku