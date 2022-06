Kanadyjskie LNG dla Ukrainy może pójść przez nasze gazoporty

Naftogaz Ukrainy poinformował o podpisaniu protokołu ustaleń z kanadyjską firmą Symbio Infrastructure w sprawie dostaw LNG z Kanady do Ukrainy. Miałyby się one rozpocząć w 2027 roku. Wiodąc role w dostawach może odegrać nasz kraj.

- Wierzymy, że możliwość otrzymywania niezawodnych i długoterminowych dostaw będzie kluczowa dla naszego bezpieczeństwa energetycznego i przyszłego rozwoju gospodarczego – powiedział Jurij Witarenko, prezes zarządu ukraińskiej firmy.

Jim Illich, założyciel i szef Symbio Infrastructure, dodał, że firma zapewni Ukrainie energię w konkurencyjnych cenach.

Memorandum of Understanding pomiędzy Naftogazem i Symbio zostało podpisane w Waszyngtonie. Strony ustaliły, że LNG i skroplony wodór będą dostarczane do terminalu LNG w uzgodnionym przez strony kraju tranzytowym w Europie.

Choć na razie nie podano tego, który z krajów jest najbardziej prawdopodobny to wydaje się, ze może chodzić o Polskę. Warto bowiem pamiętać, że do 2027 roku oprócz rozbudowywanego obecnie gazoportu w Świnoujściu ma powstać drugi obiekt tzw. FSRU w Zatoce Gdańskiej. Łączne zdolności regazyfikacyjne obu terminali maja przekroczyć 20 mld m3 gazu. Wystarcza więc aby gaz był sprowadzany za ich pośrednictwem także dla stron trzecich.

Warto także powiedzieć, że Symbio chce wysyłać do 15 mld m3 gazu w skroplonej postaci. To wystarczyłoby do pokrycia około połowy ukraińskiego zapotrzebowania na surowiec.