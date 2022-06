Katar zamierza niemal podwoić produkcję LNG w 2027 roku

Rząd Kataru postanowił włączyć zagraniczne koncerny paliwowe do programu zagospodarowania gigantycznego złoża gazu ziemnego North Field. Docelowo zainwestowanych zostanie ponad 100 miliardów dolarów z czego 25 procent wyłożą Exxon Mobil, Shell, ConocoPhilips i TotalEnergies. Pozwoli to na zwiększenie produkcji z 77 mln ton LPG obecnie do 126 mln ton LPG w 2027 roku.

Rząd Kataru uznał, że dla zwiększenia zapotrzebowania na gaz ziemny, które szczególnie wzrosło po nałożeniu embarga oraz unijnych deklaracji dotyczących ograniczenia importu surowca z Rosji, konieczne jest podjęcie decyzji o zagospodarowaniu części złoża North Field. Złoże to dysponuje ponad 10 procentami rozpoznanych zasobów gazu ziemnego na świecie.

W pierwszej turze przetargów ministerstwo energii przyznało francuskiemu koncernowi TotalEnergies 6,25 procenta udziałów w tym projekcie. Kolejne trzy firmy, które zostały zakwalifikowane do przetargu, to Exxon Mobile, Shell i ConocoPhilips.

Jak podał cytowany w komunikacie katarski minister energii Saad Sherirda Al-Kaabii, zagraniczne spółki w zamian za łączny udział w tym przedsięwzięciu wyceniany na 28 miliardów amerykańskich będą dysponować 25 procentami udziałów w powołanej spółce joint ventures. Pozostałych 75 procent przypadnie państwowemu Qatar Energy.

Złoże North Field graniczy z innym o nazwie South Pons należącym do Iranu. Także tutaj udokumentowane geologicznie złoża gazu ziemnego liczone są w miliardach metrów sześciennych. Jednak obowiązujące nadal sankcje nałożone na Iran uniemożliwiają zaangażowanie zagranicznych firm w przygotowanie eksploatacji, wydobycie i skraplanie gazu.

Plany strategiczne Kataru zakładają zwiększenie eksportu LNG z obecnych 77 milionów ton, czyli około 104 miliardów metrów sześciennych do 126 milionów ton w 2027 roku, co oznacza poziom eksportu przekraczający 170 miliardów metrów sześciennych.

Czytaj także: Niemcy idą w ślady Polski. Chcą LNG z Kataru