Katarczycy rozpoczęli nowy rok w terminalu LNG

Terminal w Świnoujściu opuścił w sobotę rano siódmego stycznia katarski gazowiec Al Ghashamiya. Tym samym pierwszy ładunek LNG w tym roku został już dostarczony.

Metanowiec dostarczył ok. 120 mln m3 (wolumen po regazyfikacji) gazu. To 207. ładunek odebrany od początku działania gazoportu w Świnoujściu.

Al Ghashamiya to typowy statek w katarskiej flocie. Przy szerokości 50 metrów, jednostka ma długość 315 metrów. Gaz na statek został załadowany w kluczowym dla katarskiego biznesu porcie Ras Laffan.

W ubiegłym roku nasz terminal odebrał aż 58 ładunków skroplonego. Łączny wolumen dostaw do Świnoujścia wyniósł w ubiegłym roku 4,4 mln ton LNG (około 5,72 mld m3), co oznacza wzrost o 57 proc. rok do roku.

W ubiegłym roku najwięcej, bo 36 dostaw pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, na drugim miejscu znalazły się ładunki z Kataru – 18 statków. Ponadto Grupa importowała gaz skroplony również z Nigerii (2 dostawy), a także Trynidadu i Tobago oraz z Egiptu (po jednej dostawie).