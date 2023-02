Kazachstan oferuje Gazpromowi budowę wielkiego gazociągu do Chin

Narodowy koncern gazowy Kazachstanu Qazaq Gaz zaproponował Gazpromowi rozważenie budowy gazociągu tranzytowego do Chin przez wschodnią część republiki.

Po tym jak Gazprom zerwał kontrakty na dostawy gazu do Europy, Rosjanie mają nadmiar surowca. Ich plany przewidują zwiększenie podaży na rynki azjatyckie. Jednak problemem są techniczne możliwości dostaw gazu. Obecnie do Azji prowadzi tylko jeden gazociąg. Siła Syberii może transportować rocznie nieco ponad 30 mld m3 gaz – to tylko 20 proc. procent tego, co przesyłały rosyjskie gazociągi na Zachód.

I właśnie problemy Rosjan z zagospodarowaniem gazu chce wykorzystać kazachska spółka.

- Zaproponowaliśmy Gazpromowi nową trasę tranzytową do Chin przez terytorium wschodniego Kazachstanu. Jest ona w trakcie opracowywania przeprowadziliśmy już studia wykonalności - powiedział Arman Kasienow, wiceprezes Qazaq Gaz.

Na razie nie wiadomo, jaką przepustowość miałby ewentualny gazociąg, ani nie są znane jego szacunkowe koszty. Zaletą tej trasy mogłoby być to, że ominęłaby ona wysokie pasma górskie.

Dlaczego Kazachowie są zainteresowani tym gazociągiem? Bo sami chcieliby także skorzystać z przesyłanego przez niego gazu. Mógłby on bowiem pomóc w gazyfikacji wschodnich rejonów kraju.

Dla Rosjan to także oznaczałoby pewną wartość, bo gaz z tej trasy nie trafiałby tylko do jednego odbiorcy surowca.

Na razie jednak nie wiadomo jak, i czy w ogóle na propozycje Qazaq Gaz zareaguje Gazprom.