KE przyjrzy się zgodności Nord Stream 2 z polityką energetyczną UE

Komisja Europejska przyjrzy się zgodności gazociągu Nord Stream 2 z polityką energetyczną UE - oświadczył w poniedziałek przebywający na Ukrainie wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis. Przypomniał on, że Nord Stream 2 został na razie wstrzymany.

Polityk dodał, że Unia Europejska zrobi wszystko, by Rosja nie była w stanie użyć gazu ziemnego jako broni.

Biegnący po dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec gazociąg Nord Stream 2 został ukończony we wrześniu i czeka obecnie na zgodę regulatorów w Niemczech i UE na dopuszczenie do eksploatacji.

Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodomyrem Zełenskim Dombrovskis powiedział, że KE planuje zatwierdzić we wtorek pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości 1,2 mld euro. Polityk podkreślił również "niewzruszone wsparcie bloku dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy w obliczu rosyjskiego zagrożenia".