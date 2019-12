Kilkudziesięciu chętnych na fotel prezesa PGNiG

Konkurs na prezesa PGNiG cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Jak dowiedział się WNP.PL, do spółki wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń. Oficjalnie uczestnictwo w konkursie potwierdził dotychczasowy prezes spółki, Piotr Woźniak. Nie może on być jednak pewny kolejnej kadencji.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin nie wyklucza, że z nowym rokiem dojdzie do zmian w zarządzie PGNiG, gdyż trwa tam konkurs i trudno rozstrzygnąć jego efekty."Zmiany kadrowe są czymś naturalnym, zarządy są kadencyjne, gdy kończą się kadencje, odbywają się konkursy. Trwa obecnie konkurs w PGNiG, kadencja zarządu tej spółki kończy się z końcem roku, nie mogę wykluczyć, że jakieś zmiany tam nastąpią" - powiedział Sasin w telewizji wPolsce, zaznaczając, że trudno jest rozstrzygnąć już teraz o trwającym konkursie.PGNiG jest spółką giełdową, notowaną na GPW od września 2005 r. Zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także - poprzez spółki zależne - magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego.71,88 proc. akcji należy do Skarbu Państwa, pozostałe 28,12 proc. do innych akcjonariuszy.