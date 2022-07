Kłopoty dużego pola gazowego w Norwegii. Wstrzymano dostawy do Europy

Problemy techniczne na złożu Sleipner w Norwegii, należącym do Equinora, doprowadziły do ​​wycieku i tymczasowego wstrzymania produkcji i dostaw gazu do Europy - poinformowała we wtorek norweska gazeta E24.

Według publikacji złoże jest ważnym ogniwem w systemie przesyłowym gazu, więc incydent ma konsekwencje dla dostaw gazu z zakładu przetwarzania gazu Nyhamna w zachodniej Norwegii do terminali odbiorczych Eastington w Wielkiej Brytanii i Zeebrugge w Belgii.

Z informacji dziennika szczególnie brytyjski terminal Easington ucierpiał i zmniejszył produkcję o około 25 proc.

Czytaj też: Na wielkim rosyjskim polu naftowym złamała się produkcja

Według rzecznika norewskiej firmy Equinor Magnusa Franzena Eidsvolla, którego słowa cytuje gazeta, z powodu wycieku firma „zamknęła pole i zmniejszyła ciśnienie”. Dodał, że „w trakcie wznawiania pracy i przywracania ciśnienia nastąpił nowy wyciek gazu”, ale „szybko go naprawiono”.

Według Equinoru żaden członek personelu nie został ranny, a obecnie trwają prace nad przywróceniem normalnego funkcjonowania złoża. Władze zostały powiadomione o incydencie i zostaną zbadane w celu ustalenia przyczyny.