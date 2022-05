Kluczowy gazociąg Gazpromu gotowy w 93 proc., bez niego plany spółki ległyby w gruzach

Rosyjski gigant gazowy Gazprom zbudował już ponad 93 proc. dodatkowego odcinka gazociągu Siła Syberii. Bez tej inwestycji wkrótce zabrakłoby gazu dla tego strategicznego dla Rosjan rurociągu przesyłającego surowiec do Chin.

O stanie zaawansowania prac przy gazociągu mającego docelowo połączyć pola gazowe Kowykta i Czajandinskoje poinformowała firma po spotkaniu prezesa Gazpromu Aleksieja Millera z gubernatorem obwodu irkuckiego Igorem Kobzewem.

Wizyta Millera nie jest przypadkowa. Złoże Kowykta w obwodzie irkuckim, po złożu Czajandinskoje w Jakucji, stanie się głównym źródłem gazu, jaki do Chin będzie docierał gazociągiem Siła Syberii. Rozpoczęcie dostaw gazu z tego złoża planowane jest na koniec 2022 roku.

- Budowa odcinka gazociągu Siła Syberii od Kowykty do pola Czajandinskoje w Jakucji jest na końcowym etapie: zespawano, ułożono i zasypano około 793 km odcinka liniowego - ponad 93 proc. długości. Łącznie z pracami na terenie obwodu irkuckiego połączenie ukończono już w 98 proc. - informuje Gazprom.

Dlaczego spółka tak szeroko i szczegółowo informuje o sytuacji w budowie tego gazociągu?

Połączenie to jest dla niej kluczowe. Umożliwi bowiem przez kilka dekad zasilanie gazociągu do Chin w wystarczającą ilość gazu.

Po tym, jak rosyjski koncern bez powodu zerwał kontrakt na dostawy gazu do Polski i Bułgarii wiarygodność spółki w Europie bardzo mocno ucierpiała. Wielu odbiorców szuka alternatywy, inni w ogóle chcą rezygnować z gazu. W samej Rosji coraz silniejsze są głosy nawołujące do zmiany kierunku głównych odbiorców z europejskich na chińskich. Na razie to utrudnione ze względu na brak magistral gazowych. Tym bardziej więc Rosjanom zależy, aby pierwsza, jaką ukończyli, działała bez zarzutu.