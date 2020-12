Koksownia Przyjaźń chce uruchomić instalację uzyskiwania wodoru z gazu koksowniczego

W przyszłym roku w należącej do Grupy JSW Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej rozpoczną się prace zmierzające do uruchomienia instalacji uzyskiwania wodoru z gazu koksowniczego – poinformował prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Włodzimierz Hereźniak.

Docelowo - według szacunków firmy - Grupa JSW mogłaby wytwarzać wodór w ilości wystarczającej do zasilenia np. ponad 1,1 tys. autobusów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (obecnie w regionie wykorzystywanych jest ok. 1,5 tys. autobusów, z których ok. 130 to pojazdy na paliwa alternatywne) lub np. 86,2 tys. samochodów osobowych, 234 pociągów czy ponad 19,5 tys. wózków widłowych.

"Zakładamy, że w przyszłym roku będziemy gotowi do wykonania takiej instalacji (produkcji wodoru z gazu koksowniczego - red.) w Koksowni Przyjaźń (…). Chcielibyśmy w przyszłym roku rozpocząć prace projektowe i ewentualnie wykonawcze takiej instalacji" - zapowiedział prezes JSW podczas konferencji "Śląski Ład".

Z wyliczeń JSW wynika, że instalacja w Koksowni Przyjaźń mogłaby docelowo wytwarzać niespełna 8,8 tys. ton wodoru rocznie. Byłby to wodór o najwyższej klasie czystości, wymaganej np. do zasilania pojazdów. Potencjał produkcji wodoru jest także w innych koksowniach Grupy JSW.

"W gazie koksowniczym, którego produkujemy ponad 72 tys. ton rocznie, mamy udział wodoru na poziomie 55-58 proc. (…) Metoda odzyskiwania wodoru z gazu koksowniczego jest ogólnie znana i stosowana na świecie, szczególnie w takich krajach jak Chiny czy Japonia. Ta metoda pozwoliłaby uzyskać wodór z tego gazu w relatywnie ekonomicznie uzasadniony sposób" - ocenił Hereźniak.

Przypomniał, że gaz koksowniczy już obecnie wykorzystywany jest w Grupie do opalania baterii koksowniczych oraz na cele energetyczne. "Zakładamy w przyszłym roku uzyskanie samodzielności energetycznej, czyli produkcja naszej energii będzie wystarczała na nasze (Grupy JSW - red.) potrzeby - to jest ponad 200 megawatów energii elektrycznej" - mówił prezes JSW.

