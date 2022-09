Kolejna dostawa amerykańskiego LNG do gazoportu

Po 19 dniach żeglugi do gazoportu w Świnoujściu zawinął metanowiec Flex Vigilant. To już 39. dostawa LNG do naszego terminala w tym roku.

Statek wypłynął pierwszego września z Ingleside nad Zatoką Meksykańską. Metanowiec przywiózł ładunek amerykańskiego gazu.

Statek pływający pod banderą Wysp Marshalla ma 297 metrów długości i 46 m szerokości. Poprzednio również odwiedził Europę, z tym że ładunek był dostarczony do hiszpańskiego portu Sagunto.

W tym roku nasz gazoport przyjmie ponad 50 dostaw gazu. Wynika to z rosnącego znaczenia portu w dostawach surowca dla PGNiG. Większość dostaw pochodzi z dwóch kierunków Kataru i USA.

W bilansie energetycznym kraju gazoport pełni obecnie kluczowa rolę. Po tym jak Gazprom zerwał kontrakt na dostawy surowca dla PGNiG, nasza spółka kupuje duże ilości LNG.

Obecnie przepustowość obiektu to nieco po0nad 6 mld m3 gazu rocznie. Docelowo będzie to o dwa mld m3 gazu rocznie więcej.