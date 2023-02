Kolejna spółka Gazpromu ma problemy

Czołowy wytwórca metanolu w Rosji i zarazem spółka zależna Gazpromu - Gazprom Methanol - musiał ograniczyć produkcję. Firma szuka nowych rynków zbyt dla swojego produktu.

- Produkcja musiała zostać ograniczona, bo rynek zbytu w ubiegłym roku skurczył się przyznał - Andriej Antonow wicegubernator obwodu tomskiego, gdzie Gazprom Methanol ma siedzibę.

Na razie nie wiadomo, o jakiej skali ograniczenia produkcji w ubiegłym roku można mówić. W 2021 roku Gazprom metanol wyprodukował prawie milion ton tego surowca i jego pochodnych. To około 1 proc. światowej produkcji. Jednak w 2022 roku spółka zanotowała znaczący spadek produkcji.

Co było tego przyczyną?

Firma nie ujawnia. Najpewniej jednak przyczyniła się do tego polityka spółki matki. Sama praprzyczyna tkwi jednak w agresji Rosji na Ukrainę. Jej efektem były sankcje nałożone na rosyjskie banki. W ramach retorsji Gazprom zażądał na wiosnę płatności za swoje produkty w rublach - nakazał mu to Kreml. Dla wielu odbiorców rosyjskiego metanolu nie było to możliwe. A ponieważ rynek tego związku chemicznego jest światowy, europejscy odbiorcy metanolu zaczęli kupować go gdzie indziej.

Rosjanie obecnie próbują ratować się przekierowując dostawy metanolu do Chin. Jednak na przeszkodzie stoi niewydolna sieć transportowa. Szlaki kolejowe Rosji na wschód są bowiem bardzo zatłoczone.

Ze względu na to spółka ograniczyła także w styczniu produkcje związku, choć nie podano w jakiej skali.

Metanol to najprostszy alkohol alifatyczny. Stosowany jest w branży chemicznej m.in. do produkcji tworzyw sztucznych. Może być wykorzystywany także jako paliwo.