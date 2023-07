Kolejne państwo ma swój pierwszy terminal LNG

PetroVietnam Gas poinformował o przyjęciu przez terminal gazowy Thi Vai LNG, pierwszej dostawy skroplonego gazu. Tym samym Wietnam stał się kolejnym państwem posiadającym gazoport.

Technologia LNG zrewolucjonizowała światowy rynek gazu. Surowiec, który jeszcze całkiem niedawno prawie wyłącznie eksportowany był gazociągami, obecnie trafia do klientów położonych tysiące kilometrów od najbliższych pól gazowych.

Nie inaczej jest z Wietnamem. Z tego azjatyckiego państwa zarówno do pól gazowych Australii, złóż w Katarze, czy na Syberii są tysiące kilometrów. Jednak właśnie do portu Vũng Tàu zawinął metanowiec Maran Gas Achilles. Statek przywiózł 70 tys. ton skroplonego gazu ziemnego.

Dostawca był Shell, a gaz na statek został załadowany w indonezyjskim terminalu Bontang LNG.

Na razie gaz zostanie wykorzystany do rozruchu instalacji. Skroplony surowiec posłuży bowiem do schłodzenia do temperatury roboczej instalacji. Skroplony gaz ziemny ma bowiem temperaturę około minus 163 stopni Celsjusza.

Głównym odbiorcą gazu z terminala – jego przepustowość to 1 mln ton LNG – będzie powstająca w pobliżu elektrownia gazowa. Docelowo terminal ma być rozbudowywany, tak aby mógł odbierać do 3 mln ton LNG. Sercem instalacji jest zbiornik o pojemności 180 tys. m3.

Oprócz Shella PetroVietnam Gas prowadzi rozmowy w sprawie dostaw LNG z amerykańskim gigantem energetycznym ExxonMobil i rosyjskim producentem LNG Novatek.