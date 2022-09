Kolejny kraj szuka ucieczki od gazu Gazpromu

Premier Mołdawii Natalia Gavrilita zamierza uzgodnić dostawy gazu z Azerbejdżanu. Tym samym Mołdawia może być kolejnym krajem, który zrezygnuje z rosyjskiego surowca.

- Premier odwiedzi Baku w ramach posiedzenia mołdawsko-azerbejdżańskiej komisji międzyrządowej ds. współpracy handlowej i gospodarczej, które odbędzie się w stolicy Azerbejdżanu w dniach 10-12 października – napisano w informacji, opublikowanej w czwartek na stronie internetowej mołdawskiego rządu.

Wcześniej negocjacje w sprawie dostaw gazu z Azerbejdżanu prowadził już wicepremier Andrei Spinu.

Co ciekawe, Mołdawia przedłużyła kontrakt na dostawy gazu z Gazpromem w październiku 2021 roku. Jednym z jej głównych warunków była spłata zadłużenia za paliwo i terminowe płatności. Rząd mołdawski nalegał na sprawdzenie zadłużenia i zobowiązał się do zaangażowania w ten proces do 1 maja br. zagranicznego audytora.

W sierpniu Spinu odbył rozmowę telefoniczną z szefem Gazpromu Aleksiejem Millerem, po której powiedział, że poprosił o odroczenie audytu do 31 marca 2023 r., ale republika otrzymała zgodę na opóźnienie audytu do 1 października. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z audytu, Gazprom ma prawo wstrzymać dostawy gazu do republiki.

Według Gazpromu dług konsumentów w Mołdawii to około 709 mln dol., jednak trudno to zweryfikować, bo gaz pobierają także niepłacący za surowiec Kiszyniowowi mieszkańcy separatystycznego Naddniestrza.

Zakup gazu z Azerbejdżanu oznaczałby, że Gazprom straci kolejnego klienta. Co więcej surowiec nie otrzymywałoby Naddniestrze, ponieważ gaz do Mołdawii docierałby od zachodu – poprzez Rumunię.