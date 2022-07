Komisja Europejska chwali zwrot turbiny gazociągu Nord Stream 1 - pozbawia to Rosję pretekstu dla ograniczania dostaw gazu

Komisja Europejska wyraziła we wtorek zadowolenie w związku z decyzją władz Kanady o zwrocie do Niemiec po serwisowaniu turbiny gazociągu Nord Stream 1. Podkreśliła, że krok ten usuwa jedną z wymówek stosowanych przez Rosję dla ograniczania dostaw gazu do UE.

"Komisja nadal ściśle współpracuje ze swoimi partnerami międzynarodowymi, w tym Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy na nadchodzącą zimę. Dążymy do celu, jakim jest napełnienie europejskich magazynów gazu do 80 proc. pojemności do 1 listopada, zgodnie z nowym rozporządzeniem zaproponowanym przez Komisję w marcu i uzgodnionym przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w czerwcu" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez KE.