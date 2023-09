Komisja Europejska rozpoczęła trzecią rundę wspólnych unijnych zakupów gazu

Komisja Europejska rozpoczęła trzecią rundę wspólnych zakupów gazu. Celem jest zabezpieczenie dostaw surowca przed nadchodzącą zimą.

KE będzie poszukiwała ofert na dostawy w okresie od grudnia 2023 r. do marca 2025 r.

Komisja oświadczyła, że zaprasza europejskie przedsiębiorstwa do zarejestrowania do 27 września swojego zapotrzebowania na gaz ziemny. W dniach 3-4 października KE będzie poszukiwała ofert na rynkach międzynarodowych na dostawy w okresie od grudnia 2023 r. do marca 2025 r.

"W tym roku wchodzimy w zimę ze znacznie lepszymi warunkami, jeśli chodzi o dostawy energii" - stwierdził w oświadczeniu wiceprzewodniczący Komisji Maros Sefcovic.

"Sytuacja na rynku gazu pozostaje jednak napięta. Musimy zatem zachować czujność i kontynuować wspólne zakupy gazu, aby zagwarantować stabilne i niedrogie dostawy" - dodał.

Jak przypomina Reuters, w pierwszych dwóch rundach, które odbyły się w maju i lipcu, przedsiębiorstwa złożyły zamówienia na 27,5 miliarda metrów sześciennych gazu i znalazły oferty na dostawy o wartości 22,9 miliarda m. sześc.

"Ilości te stanowią niewielki ułamek całkowitego zapotrzebowania UE, wynoszącego około 360 miliardów m. sześc., ale mają pomóc krajom przygotować się na kolejną zimę po tym, jak Moskwa odcięła większość dostaw gazu do Europy po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku" - podała agencja.