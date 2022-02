Komisja sejmowa za projektem nowych zasad operatorstwa na Jamale

Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów poparła we wtorek projekt ustawy, zmieniającej zasady działania operatora na gazociągu jamalskim. Komisja wprowadziła jedną poprawkę o charakterze precyzującym.

Projekt, wniesiony jako poselski przez grupę posłów PiS, przesądza m.in., że operator gazociągu jamalskiego ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej sieci, niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora.

Jak uzasadniają autorzy projektu tej regulacji, pozwoli ona operatorowi systemu przesyłowego gazu - jest nim spółka Gaz-System - na przyłączanie nowych odbiorców końcowych, przy jednoczesnym przesunięciu środków na inwestycje infrastrukturalne służące pełnej dywersyfikacji dostaw paliwa gazowego.

Projekt zakłada przerzucenie całości kosztów przyłączenia do sieci przesyłowej gazu na podmiot przyłączany. Obecnie ponosi on 25 proc. rzeczywistych nakładów na realizację przyłączenia.

Kolejne proponowane przepisy dotyczą relacji między Gaz-Systemem, a spółką EuRoPol Gaz - właścicielem gazociągu jamalskiego. Po 48 proc. udziałów w EuRoPol Gazie mają Gazprom i PGNiG, a 4 proc. - spółka Gas-Trading, w której większość udziałów ma PGNiG.

Zgodnie z propozycją, operator przesyłowy wyznaczony na sieci, której nie jest właścicielem, w obszarze swojego działania jest odpowiedzialny za wydawanie warunków przyłączenia oraz za zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do tej sieci. Zadaniem operatora będzie też ustalanie taryfy dla przesyłu gazu tym systemem i przedłożenie jej do zatwierdzenia Prezesowi URE. Dotychczas taryfa na przesył Jamałem zatwierdzana jest dla Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz.

Proponowana regulacja zakłada zawarcie kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora na Jamale Gaz-Systemowi do 30 kwietnia 2022 r. Obecnie obowiązujące przepisy doprowadziły w 2019 r. do ustalenia przez Prezesa URE, z powodu braku porozumienia między stronami, takiej umowy na lata 2020-2022. Projektowane przepisy przewidują wydanie przez Prezesa URE do 31 sierpnia 2022 r. decyzji zastępującą umowę.



Projekt zakłada, że właściciel będzie musiał złożyć depozyt - zabezpieczenie na wypadek, gdyby przychody z przesyłu gazu nie pokryły kosztów utrzymania gazociągu. Wtedy operator będzie korzystał z tego depozytu, aby pokryć koszty.

Jak tłumaczył podczas posiedzenia komisji pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, właściciel będzie obciążony kosztami utrzymania gazociągu tylko w części niepokrytej przychodami z usług przesyłania, świadczonych przez operatora. Jeśli gaz będzie przesyłany - będą dochody, ale jeśli nie będzie przesyłany - to z depozytu złożonego przez właściciela - różnica będzie uzupełniana - wyjaśniał Naimski.



Jak podkreślał, operator będzie miał możliwość i obowiązek inwestowania w infrastrukturę, pozostawiając własność właścicielom. "To nie jest wywłaszczenie EuRoPol Gazu. Spółka ta będzie miała prawo do zysków z przesyłu, o ile takowy przesył będzie" - zaznaczył.

"Od Gazpromu będzie zależało, czy będzie chciał używać tego gazociągu do tranzytu, czy nie. Jeśli nie, można sobie wyobrazić sytuację, że właściciel będzie musiał dopłacić do jego istnienia" - dodał pełnomocnik.

"Chcemy, żeby Gaz-System stał się pełnoprawnym operatorem, mógł inwestować, aby docelowo włączyć polski odcinek Jamału do krajowego systemu przesyłowego. Obecnie takiej możliwości inwestowania nie ma" - zaznaczył Piotr Naimski.

Projekt trafi teraz do II czytania w Sejmie.