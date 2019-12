Konsolidacji PGNiG i Tauronu nie będzie

Dementuję plotki o planach konsolidacji PGNiG i Tauronu - powiedział w sobotę w Toruniu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że plotki w tej sprawie "są oparte o żadne fundamenty".

"W tym przypadku są to spekulacje oparte o żadne fundamenty. Pomysł konsolidacji PGNiG i Tauronu chciałem zdecydowanie zdementować. Takich pomysłów nie ma" - powiedział Sasin.

Dodał, że co do samego kierunku konsolidowania firm z podobnych branż, aby tworzyć duże podmioty zdolne nawiązywać konkurencję z większymi firmami działającymi na polskim czy europejskim rynku, to jest to kierunek, który rząd chciałby kontynuować.



- Nie mogę podać konkretnych nazw, nawet jeżeli luźne rozmowy na ten temat toczymy. Te konkrety, o których dziś mogę powiedzieć, to kontynuacja połączenia Lotosu z Orlenem. Mamy również fakt publicznie wyrażonej chęci zakupy spółki Energa przez Orlen. Trudno jednak mówić tutaj, że sprawa jest przesądzona, bo jest to początek procesu, który będzie trwał i wymagał wielu analiz - również po stronie mojego resortu" - podkreślił Sasin.



Pytany o poszerzanie polskiego udziału w sferze finansowej, wicepremier został zapytany o mBank, którego głównym udziałowcem jest niemiecki Commerzbank.



- Nie chcę o tym mówić, bo są to biznesowe rozmowy, które toczą się na poziomie firm czy spółek Skarbu Państwa. Chciałbym jednak bardzo - i takie jest w mojej ocenie oczekiwanie rządu i większości społeczeństwa - żeby zakres polskiej własności w gospodarce, również w sferze podmiotów finansowych, był szerszy - odpowiedział Sasin.



Pod koniec ubiegłego tygodnia PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za akcję. Jak wtedy podano, Orlen chce stworzyć zintegrowany koncern typu multi-utility.