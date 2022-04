Kontrakty na gaz potaniały

Kontrakty na gaz na najbliższe miesiące na holenderskim hubie TTF potaniały we wtorek o ponad 2 proc., do poziomu nieco poniżej 107 euro za MWh.

Gaz z dostawą w maju staniał we wtorek o ponad 2,5 proc., do niecałych 107 euro za MWh. Wycena kontraktów czerwcowych i lipcowych spadła o ok. 2,5 proc. do prawie 106,5 euro.

Gaz we wszystkich innych kontraktach z dostawą w 2022 r. kosztuje w granicach 105-107 euro za MWh.