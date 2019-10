Kopenhaga zgodziła się na najważniejszy dla Polski gazociąg

Rząd Danii zgodził się na budowę gazociągu, który zostanie ułożony w duńskiej części Morza Bałtyckiego. Zezwolenie na budowę zostało wydane przez ministra energii i klimatu w piątek 25 października. To kluczowy warunek umożliwiający budowę tego strategicznego dla Polski połączenia gazowego.

Wraz z zatwierdzeniem przez Danię podmorskiego odcinka Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim analogiczną decyzję dla swoich podmorskich elementów projektu uzyskał też Energinet. Z kolei Gaz-System posiada już też komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dla wszystkich lądowych elementów na terenie Polski.Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii.Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki Baltic Pipe od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dochowanie tego terminu jest kluczowe ze względu na kończącą się umowę na dostawy gazu z Rosji.