Koronawirus nie zatrzyma budowy gazociągów

Czy pandemia może mieć wpływ na realizację inwestycji Gaz-Systemu - chociażby w postaci trudności firm wykonawczych czy zakłóceń w łańcuchach dostaw? Operator gazociągów przesyłowych zapewnia, że przygotował procedury, które mają uchronić przedsięwzięcia przed skutkami koronawirusa.

Bezpieczna budowa

pracownika (m.in. przedłożenie podpisanego oświadczenia przed wejściem na teren budowy, niezwłocznego zgłoszenia informacji do przełożonego lub kierownika budowy w przypadku zaobserwowania u siebie lub innych osób objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2),

kierownika budowy (m.in. weryfikację przedłożenia przez osoby wchodzące na teren budowy oświadczenia, zapewnienie poinformowania każdej osoby wchodzącej na teren budowy o zasadach wynikających z wytycznych, zapewnienie miejsca do izolacji na wypadek podejrzenia zakażenia u jednego z pracowników, ustalenie sposobu wykonywania pomiarów temperatury osobom wchodzącym na teren budowy),

pracodawcy (m.in. wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami; zapewnienie pracownikom dostępu na terenie budowy do maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych, termometrów oraz środków do dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni/sprzętu; zapewnienie dojazdu do i z miejsca pracy tak, aby, w tym samym czasie w danym środku transportu nie przebywało więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących).

Dokumentację odbiorową udostępniono członkom komisji i podkomisji branżowych w wersji elektronicznej.

Po powołaniu Komisji Odbioru do wszystkich członków komisji i podkomisji branżowych przekazywana jest lista kontaktów z adresami email i nr telefonów komórkowych członków komisji i podkomisji branżowych.

Na potrzeby spotkań roboczych - udostępniono pokój wirtualny kierownika projektu do prowadzenia tele- i wideokonferencji. Do udziału wystarczy przeglądarka internetowa lub sam telefon.

Na potrzeby weryfikacji w terenie wykonanych robót budowlanych - przewodniczący danej podkomisji branżowej wskaże przedstawicieli podkomisji, którym przedstawiciel WRB udostępni obiekty w terenie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca spotkania. Skład przedstawicieli podkomisji dokonujących weryfikacji w terenie powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

W zakresie Pracowników Gaz-Systemu - oryginał protokołu zostanie złożony w ustalonym miejscu (np. sekretariat lub kancelaria oddziału). Członkowie Komisji Głównej złożą podpisy fizyczne na oryginale protokołu.

W zakresie Przedstawicieli WNI i WRB - oryginał protokołu zostanie przekazany do WNI, celem uzupełniania fizycznych podpisów członków Komisji Głównej (lub uczestniczących przy udziale). Podpisany oryginał zostanie przekazany do sekretarza Komisji.

W zakresie pracowników Gaz-Systemu - plik PDF zostanie podpisany elektronicznie przez każdą z osób.

W zakresie Przedstawicieli WNI i WRB - podpisy zostaną złożone obiegiem elektronicznym (skany podpisanych stron wysyłane emailem obiegiem, aż do uzupełnienia wszystkich podpisów). Ponadto WRB i WNI przekażą do sekretarza Komisji oryginały pojedynczych podpisanych stron, które dołączone zostaną do protokołu zawierającego zbiorczo skany wszystkich podpisów - celem potwierdzenia zgodności skanu podpisu z oryginałem.

Rygory sanitarne

- Część półproduktów dla materiałów i urządzeń stosowanych przy budowie gazociągów jest produkowane w wielu krajach europejskich, które zostały ciężko doświadczone przez pandemię koronawirusa (np. Włochy lub Hiszpania) - wskazała spółka.- Wprowadzone ograniczenia państwowe, jak i ograniczenia wprowadzone przez samych przedsiębiorców spowodowały zmniejszenie wydajności zakładów produkcyjnych z uwagi na wprowadzone podwyższone standardy sanitarne - tyczy się to zarówno dostawców krajowych, jak i zagranicznych - dodano.Operator podał również, że w zakresie wykonawstwa robót nie odnotowano natomiast większych zakłóceń w realizacji prac.- W układzie przetargowym Gaz-System prowadzi postępowania zakupowe w trybie ciągłym (nie odnotowano sygnałów rynku, o niezasadności tego działania), przy czym stara się elastycznie reagować na sugestie składane przez wykonawców choćby w kontekście wydłużonych terminów składania ofert, zmniejszenia wysokości należytego wykonania umowy itp. - poinformowała spółka.W obszarze inwestycji spółka wdrożyła do stosowania „Wytyczne w zakresie prowadzenia prac w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenach budowy należących do Operatora Gazociąg ów Przesyłowych Gaz-System”.Jak wyjaśniono, regulacja ta określa szczególny tryb postępowania podczas wykonywania prac na terenach budowy należących Gaz-Systemu w okresie epidemii koronawirusa.Regulacja obowiązuje na wszystkich budowach należących do spółki oraz dotyczy wszystkich pracowników biorących udział w procesie budowy, m.in.: pracowników Gaz-Systemu, wykonawców nadzoru inwestorskiego (WNI), wykonawców robót budowlanych (WRB), biur projektowych oraz ich podwykonawców.Obowiązująca regulacja określa zakres odpowiedzialności:Jak wskazał Gaz-System, odbiory (techniczny, eksploatacyjny/końcowy) przeprowadzane są w sposób umożliwiający prewencję zakażenia koronawirusem.Regulacja określa również zasady podpisania protokołu Komisji Głównej Odbioru:Przewidziano również odpowiednia zasady podpisania protokołów podkomisji branżowych odbioru:Gaz-System poinformował, że na bieżąco analizuje obecne lub potencjalne problemy występujące w fazie projektowania. Monitorowane są daty uzyskania decyzji środowiskowych, lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę bądź spodziewane daty rozpoczęcia i zakończenia procedur administracyjnych, a także komentarze dotyczące utrudnień formalnych powodowanych pandemią.- Zebrano także przypadki napotkanych trudności w kontaktach z właścicielami nieruchomości. Identyfikacja wszelkich ryzyk pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań - zapewniła spółka.Gaz-System prowadzi też szeroką akcję edukacyjną wśród swoich pracowników, również tych, którzy uczestniczą w realizacji inwestycji spółki. Opracowano też specjalny materiał szkoleniowy.Spółka opracowała wytyczne dotyczące bezpiecznych zasad pracy i sprawdzania przez nasze służby BHP stosowania rygorów sanitarnych. Wytyczne dotyczą minimalizacji kontaktów między pracownikami oraz zachowania bezpiecznej odległości. Ponadto zapewniony jest dostęp do niezbędnych środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji.Dla zmniejszenia prawdopodobieństwa zarażenia stosuje się pomiary temperatury, zmiany w organizacji pracy pracowników czy wykorzystywane są technologie umożliwiające komunikację zdalną, minimalizując liczbę przebywających na jednym terenie pracowników do niezbędnego minimum.- Standardy wyznaczone przez spółkę są kontrolowane, pozostajemy w stałym kontakcie z wykonawcami, aby można było zareagować i podjąć niezbędne działania w sytuacji kryzysowej - stwierdzono.Dodano, że główne zadania spółki to bezpieczny transport gazu oraz rozwój systemu przesyłowego.- W obu tych obszarach Gaz-System dostosował się do obecnej sytuacji związanej z wirusem, wprowadzając działania reorganizacyjne pracy służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych. Powołany w spółce zespół zarządzania kryzysowego stale monitoruje obecną sytuację - zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród naszych wykonawców - oraz podejmuje działania adekwatne do bieżących potrzeb - podsumowano.