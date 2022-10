Kraje bałtyckie żegnają się z rosyjskim gazem. Korzysta też Polska

Wybuchy nitek gazociągu na dnie Bałtyku przywołały temat bezpieczeństwa energetycznego. Polska ma Baltic Pipe, gazoport i krajowe wydobycie, ale także połączenie z terminalem LNG w Kłajpedzie.

Terminal w Kłajpedzie jest gwarantem niezależności energetycznej państw bałtyckich. Korzysta z niego - dzięki inwestycjom w system przesyłowy - także Polska.

Na Łotwie i w Estonii powstają kolejne morskie terminale gazowe.

Podziemny zbiornik w Incukalns na Łotwie ma zabezpieczyć gaz dla państw bałtyckich w okresie zimowego szczytu.

1 maja 2022 roku został przekazany do eksploatacji międzynarodowy gazociąg Polska-Litwa (GIPL) o długości ponad 500 km, który połączył gazowe systemy przesyłowe Polski i Litwy. Dwukierunkowy rurociąg zintegrował systemy przesyłowe gazu kraje bałtyckich z resztą Unii Europejskiej.

Łączne roczne zużycie gazu w krajach bałtyckich wynosi około 4,6 mld m sześc. Litwa jest największym rynkiem z 2,6 mld m sześc. zużycia. Na Łotwie jest to nie więcej jak 1,5 mld m sześc., a Estonia potrzebuje najwyżej 0,6 mld m sześc.

Bezpośrednie gazowe połączenie między Polską i Litwą pozwala na strategiczne dostawy w obydwu kierunkach

Litwa wiosną tego roku, po agresji Rosji na Ukrainę, zrezygnowała w ogóle z dostaw gazu z Rosji. Jest to o tyle istotne, że jeszcze parę lat wcześniej kraj ten w 100 procentach był zależny od rosyjskiego surowca.

O opłacalności funkcjonowania terminala w Kłajpedzie, głównego litewskiego narzędzia "gazowej emancypacji"od Rosji, decydują też światowe tendencje dotyczące cen gazu. W sierpniu tego roku cena gazu osiągnęła niespotykane nigdy wcześniej poziomy, nawet 3000 dol. za 1000 m sześc. Obecnie jest to około 1500-1600 USD. A jeszcze przed kilku laty 1000 m sześc. gazu można było kupić po kilkaset euro.

O nowej roli Litwy na energetycznej mapie Europy mówi profesor Uniwersytetu w Kłajpedzie Vytautas Paulauskas:

– Bezpośrednie gazowe połączenie z Polską pozwala na strategiczne dostawy w obydwu kierunkach. Obecnie z Litwy wysyłamy gaz do Polski, choć przecież można sobie wyobrazić dostawy w odwrotnym kierunku. Do terminalu w Kłajpedzie tydzień w tydzień wpływają tankowce z gazem. Część z tego surowca jest zakupiona „na pniu” przez stronę polską. W Kłajpedzie odbywa się regazyfikacja i dalej gaz jest przekazywany przez litewski system połączeń, aż do do gazociągu ułożonego do Polski. Na Litwie obecnie gazu nie brakuje. Największym konsumentem gazu jest „Achema”, produkująca nawozy sztuczne. To prawie połowa zużycia całego kraju – 1,3 miliarda m sześc. gazu rocznie. Pozostałe zużycie to niewiele ponad 1,2 miliarda m sześc. Możliwości terminalu to nawet więcej niż 4 miliardy m sześc. rocznie.

Przez terminal LNG w Kłajpedzie na Litwę przechodzi gaz z całego świata

Ceny detaliczne gazu na Litwie nie wzrosły w stosunku do okresu sprzed ustawienia w porcie pływającego terminala. Przed około 10 laty Litwa miała najdroższy gaz w Europie, co było skutkiem wykorzystywania monopolistycznej pozycji przez Gazprom.

Obecnie na Litwę z Trynidadu i Tobago, Nigerii, USA, Norwegii. Jeszcze kilka lat temu przywożono także gaz z Rosji, kupowany w firmie Novatek. Przypływały wtedy niewielkie tankowce bałtyckie z gazem z terminalu pod Petersburgiem.

Powodem niskiego zapotrzebowania na gaz w Litwie jest zatrzymanie produkcji nawozów sztucznych w Achemie. Firma ogłosiła w sierpniu kolejną, trzymiesięczną przerwę produkcyjną - tak jak w przypadku innych europejskich firm sektora nawozowego - spowodowaną cenami gazu wykluczający rentowną produkcję. Zakłada się w Achemie, że prędzej czy później cena gazu spadnie do akceptowalnego dla firmy poziomu.

Załoga dostaje w tym czasie obniżone o 40 proc. zarobki. Gdyby jednak ten postój miał trwać dłużej, to zagrożone są miejsca pracy w Jonawie pod Kownem, gdzie znajduje się główny zakład firmy. O skali oszczędności w tej firmie może świadczyć fakt, iż przestali oni nawet wydawać – opiniotwórczy na Litwie – dziennik „Lietuvos Zinios”.

Z terminalu gazowego w Kłajpedzie korzysta obecnie także sąsiednia Łotwa, a nawet Estonia. Łotysze mają wielkie (jak na swoje potrzeby) podziemne magazyny gazu w Incukalns, o pojemności około 2,3 miliarda m sześc. Obecnie są one zapełnione w ponad połowie. Gaz stamtąd (płynący z Kłajpedy) jest pobierany do bieżącego użytku w samej Łotwie oraz eksportowany do sąsiedniej Estonii.

Na Łotwie i w Estonii będą budowane nowe terminale dla gazu LNG

Na Łotwie trwają też przymiarki do budowy własnego terminala gazowego. Inicjatorem budowy jest prywatna firma – Skulte LNG Terminal. Miejscem posadowienia instalacji byłaby miejscowość Skulte, znajdująca się 40 km od Rygi.

Mówi o tym litewski specjalista od spraw energetyki, profesor jednego z wileńskich uniwersytetów Vidmantas Jankauskas:

– Budowniczy obiektu chce zaprosić do realizacji projektu państwową spółkę energetyczną Latvenergo i operatora magistrali gazowych Conexus Baltic Grid. Inwestycja ma kosztować około 90 mln euro, z czego 60 mln euro to koszt samego terminalu. Gazociąg, który połączyłby terminal z magazynami podziemnymi ma mieć długość 40 km i kosztować 20 mln euro. Z uwagi na możliwość bezpośredniego transportu gazu do podziemnych magazynów, nie będzie potrzeby budowy chłodni LNG. Pozwoli to obniżyć koszty inwestycji trzykrotnie.

Z kolei estoński operator systemu gazowego Elering podpisał 4 maja tego roku umowę ze swoim fińskim odpowiednikiem Gasgrid Finland, dotyczącą wspólnej eksploatacji pływającego terminalu LNG. Miałby on mieć możliwość przeładunku nawet 5 miliardów m sześc. gazu rocznie.

Trwają negocjacje z armatorem (jego nazwa jest utrzymywana w tajemnicy) dotyczące sprowadzenia do końca tego roku odpowiedniej jednostki do Estonii. Pływający terminal LNG będzie miał dwa miejsca cumowania - po stronie estońskiej, w Paldiskach pod Tallinem, a po fińskiej w Inga nieopodal Turku. Te dwa miejsca odbioru gazu będą połączone podziemnym gazociągiem. Możliwe więc będzie dostarczanie surowca niezależnie od tego, gdzie akurat jednostka będzie zacumowana. Obydwa kraje mają wspólnie ponosić koszty leasingu pływającego terminala. Obecnie trwa budowa nabrzeża do rozładunku LNG w Paldiski. Rezerwy gazowe Estonia może przechowywać (tak, jak do tej pory) w łotewskim zbiorniku gazu w Incukalns.

Jedynym słabym punktem infrastruktury gazowej państw nadbałtyckich wydaje się fakt, iż podziemne magazyny gazu w Incukalns mają jako akcjonariusza... rosyjski Gazprom. Nie podziela tych obaw Vidmantas Jankauskas:

– Rosjanie rzeczywiście byli największym akcjonariuszem tego obiektu, ale obecnie pozostało im już nie więcej, jak 30 proc. akcji. Gazprom nie ma więc żadnej możliwości blokowania decyzji właścicieli podziemnych zbiorników. Obecnie właścicielem magazynu w Incukalns jest firma Conexus Baltic Grid JSC, która w prawie 70 proc. należy do państwowej firmy AS Augstsprieguma tikls. Conexus Baltic Grid JSC nie odpowiada jednak za zakup surowca. Tym zajmuje się Latvijas Gaze JSC z ponad 30-proc. udziałem Gazpromu. By zmniejszyć ryzyko wpływu Rosjan na zapasy gazu, rząd łotewski rozważa przekazanie obowiązku zwiększenia zapasów spółkom państwowym Latvenergo AS i Conexus Baltic Grid JSC.

Zapotrzebowanie na gaz państw bałtyckich wydaje się zaspokojone. Jest to jedyny region w Europie całkowicie gazowo niezależny o Rosji, a jeszcze niedawno to stamtąd pochodziło 100 proc. importowanego gazu.