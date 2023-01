Kraje Unii Europejskiej muszą nauczyć się oszczędzać gaz. LNG nie wystarczy

Okres pomiędzy lipcem 2021 roku a sierpniem 2022 roku był trudnym czasem dla konsumentów gazu w Europie. Ceny hurtowe błękitnego paliwa w Polsce oraz na innych rynkach UE wzrosły z ok. 29 euro/MWh (średnia za czerwiec 2021) do rekordowych 250 euro/MWh za sierpień 2022 roku.

Kryzys na rynku gazu w Unii Europejskiej poprzedzał wybuch wojny na Ukrainie i był związany ze wzrostem zapotrzebowania na błękitne paliwo w Europie odradzającej się po pandemii Covid-19. Późniejsze wzrosty od ostatniego kwartału 2021 roku były już zwiastunem nowej sytuacji politycznej związanej z wojną i poprzedzającymi ją działaniami Kremla nakierowanymi na destabilizację europejskich gospodarek.

Deficyt gazu w Unii Europejskiej może wynieść od 25 do 49 mld metrów sześć. w samym tylko 2023 roku

W 2023 roku ceny gazu są niższe od rekordowych wartości z ubiegłego roku, ale nadal kształtują się na wysokim poziomie; w styczniu wynosiły ok. 66 euro/MWh - można przeczytać w raporcie wydanym przez Instytut Jagielloński. Według wyliczeń podanych w raporcie przy braku rozwiązań nakierowanych na oszczędzanie energii i zmniejszanie popytu na gaz w Unii Europejskiej można się spodziewać że w samym tylko 2023 roku deficyt błękitnego paliwa może wynieść od 25 do 49 mld metrów sześć., rosnąc do 50-80 mld metrów sześć. w roku 2027, co odpowiada od 13 do 20 proc. unijnego zużycia gazu za rok 2021.

Bez redukcji popytu na gaz trudno będzie wypełnić lukę po rosyjskich dostawach

Na poziomie Unii Europejskiej największym wyzwaniem jest uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji i zastąpienie go m. in. LNG, który pochodzi z alternatywnych źródeł. Jednakże, jak wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego, trudno będzie wypełnić lukę podażową wynikającą z zablokowania rosyjskich dostaw.

- Już w latach 2023-2024 globalny rynek LNG może doświadczać deficytów podaży. Przy tym nawet przy dostępności LNG w ilościach pozwalających zniwelować lukę podażową UE wspomniane ograniczenia infrastrukturalne w przesyle gazu mogą utrudnić wypełnienie braków w poszczególnych krajach – uważa Kamil Moskwik, członek zarządu Instytutu Jagiellońskiego. - Aby poradzić sobie z możliwymi brakami podaży, trzeba aktywować stronę popytową – dodaje Moskwik.

Polska na tle innych państw UE wypada całkiem dobrze dzięki terminalowi LNG w Świnoujściu, nowym połączeniom z krajami ościennymi, inwestycji w gazociąg Baltic Pipe pozwalający na import gazu z Norwegii oraz planowaną inwestycję pływającego terminalu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) w okolicach Gdańska. Jednakże przypadki redukcji popytu mogą okazać się konieczne także i w Polsce – wskazuje Moskwik.