Kreml: nie widzimy problemów z zapełnianiem zbiorników gazu w Europie

Kreml nie widzi naruszeń w realizowaniu polecenia prezydenta Władimira Putina dotyczącego zapełniania podziemnych zbiorników gazu w krajach europejskich; pytania w tej sprawie należy kierować do koncernu Gazprom - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Na briefingu dla prasy w poniedziałek Pieskow podkreślił, że Gazprom "codziennie kontaktuje się ze swoimi kontrahentami w krajach europejskich".

Jak przypomina niezależne radio Echo Moskwy, Gazprom może od poniedziałku rozpocząć zwiększanie przesyłu gazu do krajów europejskich. Do końca pierwszego tygodnia listopada koncern zamierzał zapełniać zbiorniki w Rosji w celu zaspokojenia popytu na gaz podczas nadchodzącej zimy.

27 października prezydent Rosji Władimir Putin nakazał kontrolowanemu przez Kreml Gazpromowi, by zaczął pompować gaz do zbiorników w Europie, gdy uzupełni rosyjskie rezerwy. Putin ocenił wówczas, że przesyłanie gazu do UE poprawi sytuację na europejskich rynkach energetycznych.