Kreml rujnuje Gazprom, Rosjanie będą musieli zapłacić

W rok po apogeum zrywania przez Gazprom kontraktów gazowych z europejskimi odbiorcami surowca, gigant nawołuje do urynkowienia zasad sprzedaży gazu w Rosji. Jak się okazało, zapaść rosyjskiej spółki jest coraz większa, a bez "złego" Zachodu firma ma ogromne problemy.

Gazprom stracił ogromną część udziałów w europejskim rynku gazu, szanse na powrót są iluzoryczne.

Firma boryka się z nadmiarem gazu, chce go lokować na krajowym rynku.

By móc utrzymać poziom wydobycia i nie popaść w tarapaty finansowe, spółka musi podwyższyć ceny gazu na rosyjskim rynku.

Czy takie spółki jak: austriacki OMV, słowacki SPP, węgierski MVM, serbski Srbijagas, greckie DEPA, Mytilineos i PPC czy Makpetrol z Macedonii Północnej i Energoinvest z Bośni i Hercegowiny są szeroko znane na gazowym rynku? Poza OMV to niewielkie firmy o lokalnym spektrum działalności, tymczasem są to jedyni znaczący odbiorcy rosyjskiego gazu w Europie. To pokazuje, jak w ciągu roku pozycja Gazpromu została zrujnowana.

Gdy polityka dzierży prymat nad ekonomią, imperia upadają

Gdy rok temu Gazprom zaczął zrywać kontrakty z unijnymi firmami, odpowiadał za 40-45 proc. dostaw gazu. Tymczasem w nieco ponad rok rosyjski gigant stracił ten rynek w ogromnej części.

Decyzja o zrywaniu kontraktów była podyktowana przez Kreml. Gazprom miał pobierać opłaty za gaz wbrew zapisom kontraktowym w rublach. Gdy europejscy odbiorcy surowca - w tym PGNiG - nie zgodzili się na to, Rosjanie zerwali kontrakty. Była to też kara za wsparcie udzielone przez Unię Europejską Ukrainie.

Moskwa liczyła, że wstrzymując dostawy gazu, wymusi na UE uległość, a przynajmniej brak zaangażowania się na Ukrainie. Tak się jednak nie stało, a rosyjski gazowy szantaż nie wypalił.

W 2022 roku eksport gazu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw zmniejszył się prawie o połowę, do 100,9 mld m3. Rok 2023 zdaniem specjalistów będzie jeszcze trudniejszy: w pierwszym kwartale tego roku, według wyliczeń niezależnego rosyjskiego portalu Meduza, Gazprom wyeksportował do Europy i Turcji zaledwie 11 mld m3, czyli o 71 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2022 roku!

Efektem tego jest spadek udziału rosyjskiego gazu w rynku europejskim do poziomu nieprzekraczającego 10 proc.

Ukraina stała się dla Gazpromu bardzo ważnym partnerem biznesowym

Co więcej, może się okazać, że ten udział jeszcze stopnieje. Obecnie bowiem eksport gazu z Rosji do Europy opiera się w równym stopniu na LNG, jak i gazie rurociągowym. W tym ostatnim przypadku kluczowy jest gazociąg przez Ukrainę tłoczący około 38-40 mln m3 gazu na dobę.

To także tłumaczy, dlaczego pomimo trwającej od 24 lutego 2022 roku wojny z Ukrainą Rosja nie zdecydowała się na jego zniszczenie. Tyle że kontrakt na przesył gazu przez terytorium naszego wschodniego sąsiada wygasa z końcem 2024 roku. I tu rzecz niebywała, Rosjanie już zabiegają o nową umowę. Jak mówią niezależne rosyjskie portale, Moskwa chce utrzymać choć fragment europejskiego rynku, a bez Ukrainy będzie to trudne.

Zwłaszcza że niepewny jest los dostaw LNG do Europy. Moskwa rzuciła ogromne środki na rozbudowę zdolności regazyfikacyjnych. Rosyjskie LNG ma choć w części pozwolić Gazpromowi, ale i Novatekowi (drugi co do wielkości rosyjski producent gazu) zachować udziały w rynku.

Stąd też intensywne prace przy rozbudowie instalacji Arctic LNG. Dwa miliony ton LNG (około 2,6 mld m3) gazu już zakontraktowały hiszpański Repsol i holenderski Vitol. Tyle że w Unii Europejskiej pojawiają się propozycje zakazu importu LNG z Rosji, a rządy Hiszpanii i Holandii zwróciły się do firm działających w tych krajach o nieprzedłużanie umów na dostawy LNG z Rosji.

Po krachu w eksporcie nastąpił gwałtowny spadek wydobycia gazu

Na co liczył Kreml, szantażując Europę? Z grubsza wiadomo, że do złagodzenia jej reakcji na wojnę na Ukrainie, jednak właściwie nic nie poszło po myśli Rosjan. Unia twardo wspiera Ukrainę, a kryzysu gazowego udało się jej uniknąć. Co więcej, rosyjska polityka odbiła się na samym Gazpromie.

Utrata kluczowego rynku zbytu dla Gazpromu musiała doprowadzić do spadku wydobycia gazu. W ubiegłym roku wyniósł on około 20 proc. - do poziomu 413 mld m3.

Z danych Oxford Institute for Energy Studies wynika, że główny ciężar spadku wydobycia przyjął na siebie rejon tazowski Rosji i jego największe złoża: Zapolarnoje, Uriengojskoje i Bowanienkowskoje.

Co więcej, w obecnym roku produkcja z tego trzeciego złoża prawdopodobnie w ogóle zostanie wstrzymana. Złoże to było bowiem głównym zasilającym gazociąg Nord Stream. A ten został zniszczony.

Według dziennika "Kommiersant" obecna produkcja gazu utrzymuje się na stabilnym poziomie. Gazprom wyprodukował w czterech pierwszych miesiącach obecnego roku 151 mld m3. Oznacza to jednak spadek rok do roku o 18 proc. Warto przy tym zauważyć, że ten sezon grzewczy w Rosji był znacznie zimniejszy niż rok wcześniej. Oznacza to, że z pomocą Kremlowi przyszła natura.

Faktem jest jednak, że Gazprom ma nadwyżkę surowca. Stąd też rozbudowa podziemnych magazynów gazu. Tyle że to tylko pudrowanie problemu. Wydobycie będzie musiało maleć.

Na ratunek Chiny i rosyjscy konsumenci gazu ziemnego

Gazprom i Rosja szukają rozwiązania problemu. Kluczem ma być zwiększenie eksportu do Chin. Planowana jest budowa gazociągu Siła Syberii 2 o rocznej przepustowości 50 mld m3. Tyle że Pekin wcale się z inwestycją nie spieszy, a dodatkowo Rosja zapomniała o Mongolii. To przez terytorium tego kraju ma też przebiegać magistrala. W Ułan Bator narasta irytacja, że planując tak wielką inwestycję, Rosja o Mongolii zapomniała.

Drugim kluczowym kierunkiem ma być dla Rosjan Turcja. Moskwa z Ankarą chce budować gazowy hub. Pozwoliłoby to Rosjanom nie tylko zająć dobrą pozycję, ale i wyprzedzić w dostawach na południe Europy konkurencję z Azji Środkowej i ewentualnie krajów znad Zatoki Perskiej.

Warto jednak dodać, że Rosja występuje tu jako petent, a nie równoważny partner.

To jednak wciąż nie rozwiązuje problemów z nadwyżką w produkcji gazu. Stąd też rewolucyjne decyzje w samej Rosji. Gazprom ma zająć się szerokim programem gazyfikacji. Choć bowiem Rosja to największy producent gazu na świecie, to bez dostępu do tego surowca pozostaje około 28 proc. mieszkańców federacji.

Obecne plany mówią o tym, że niemal wszyscy Rosjanie mają mieć dostęp do gazu w 2035 roku. Tyle że choć Gazprom deklaruje wsparcie szerokiego programu gazyfikacji, to dla spółki jest to kłopot.

Problemem są ceny gazu. W Rosji nie mają one rynkowego charakteru. W praktyce koncern dopłaca do lokalnych odbiorców - w tym także tak wielkich jak np. zakłady chemiczne. Skąd do niedawna brał na to środki?

Wsparcie Rosjan zapewniali Polacy, Czesi, Niemcy i w ogóle Europejczycy. Cena gazu dla zagranicznych odbiorców była kilkakrotnie wyższa niż dla rosyjskich. Na przykład latem 2021 roku, gdy cena gazu w Europie na giełdzie TTF sięgnęła 500 dol. za tys. m3, w zachodnich regionach Rosji ta sama ilość surowca kosztowała mniej niż 80 dol.

Rosyjskie nawozy rosły w siłę dzięki sponsoringowi Gazpromu

Zresztą to właśnie te niskie ceny gazu pozwalają w niektórych branżach konkurować firmom rosyjskim. Kłopoty Grupy Azoty to po części efekt napływu tanich nawozów z Rosji. I tak Europa przepłacając za rosyjski gaz, przy okazji uderzała we własne firmy.

Jednak podtrzymanie takiego stanu rzeczy może stać się dla Rosji trudne. Wraz z utratą rynku w Europie Rosja przynajmniej w części bezpowrotnie utraciła gigantyczne zyski. Sprzedaż gazu w cenie 80 dol. za tys. m3 nie pokrywałaby bowiem kosztów Gazpromu. Podwyżki są nieuchronne.

Skalę problemu pokazują analitycy z Oxford Institute for Energy Studies. Utracone w wyniku zerwania kontraktów na dostawę gazu do Europy dochody to około 24 mld dol. (za drugie półrocze 2022 roku).

Nie może ich zrekompensować rynek wewnętrzny: nawet jeśli gazyfikacja się powiedzie, to ceny krajowe gazu są także z przyczyn politycznych na niskim poziomie. Ich utrzymanie oznacza zapaść finansową Gazpromu.

Jednym z kluczowych problemów jest to, że Gazprom ma niewiele czasu na wyeliminowanie słabości w strategii eksportowej - dwa, maksymalnie trzy lata, oceniają eksperci z Oxford Institute for Energy Studies.

Nic więc dziwnego, że Gazprom coraz głośniej mówi o potrzebie podwyżki cen gazu dla krajowych odbiorców. W pierwszym etapie miałoby to dotknąć przemysł. Jednak i sami mieszkańcy Rosji w dalszej perspektywie musieliby się dołożyć. Wiele obecnie wskazuje na to, że polityka Kremla sprawiła, iż rosyjski dumping cenowy w gazie się kończy.