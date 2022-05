Kreml zgodził się na handel papierami Novateku poza Rosją

Rosyjska rządowa Komisja Kontroli Inwestycji Zagranicznych zgodziła się, aby Novatek mógł kontynuować program globalnych kwitów depozytowych i ich obieg poza Federacją Rosyjską - poinformowała firma. To pomoc Kremla dla obłożonej sankcjami rosyjskiej spółki.

Kilku dużych emitentów z zagranicznymi notowaniami wcześniej informowało o wysłaniu prośby do komisji rządowej o zgodę na obrót zagraniczny. Kilka dni temu o pozytywnej odpowiedzi poinformował Norylski Nikiel. Odmówiono natomiast prawa do handlu Gazpromowi. Jednak w przypadku Novateku decyzja była pozytywna.

Novatek ma pozwolenie na obrót 29,99 proc. swojego kapitału zakładowego poza Federacją Rosyjską – brzmi informacja rosyjskiej firmy.

Dlaczego to ważne? Bo podnosi prestiż firmy, pokazuje także że ma ona zaufanie do zagranicznych rynków kapitałowych. Ułatwia także prowadzenie biznesu, czy zdobycie finansowania.

Z drugiej strony brak zgody na obrót GDR (globalny kwit depozytowy, będący odpowiednikiem akcji na zagranicznym dla spółki rynku) mógłby wskazywać na problemy finansowe firmy, w tym te związane z regulowanie podjętych zobowiązań, czy też wypłatą należności.

W 2005 roku firma notowała globalne kwity depozytowe (GDR) na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Stosunek GDR-ów do akcji zwykłych wynosi od 1 do 10. GDR-y są emitowane zgodnie z dwiema umowami depozytowymi. Jeden dla programu Reg S i jeden dla programu 144A. Programem zarządza Bank of New York Mellon.

Pod koniec drugiego kwartału 2021 r. udział GDR wynosił 18,2481 proc. kapitału zakładowego.

Novatek to największy niezależny rosyjski producent gazu ziemnego. Jest rosyjskim liderem w produkcji LNG.