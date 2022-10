Kto przejmie strategiczne polskie magazyny gazu?

Po połączeniu z Orlenem PGNiG będzie musiał się pozbyć spółki Gas Storage Poland. Firma o strategicznym znaczeniu jest elementem systemu bezpieczeństwa paliwowego kraju.

Gas Storage Poland to spółka operatorska o wyjątkowym znaczeniu dla bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego kraju – odpowiada za sprawne zarządzanie zasobami magazynów gazu.

Podziemne magazyny surowca działają jak bufor w sytuacjach dużych wzrostów zapotrzebowania na gaz.

Naturalnym kandydatem do przejęcia GSP jest Gaz-System. Cała infrastruktura magazynowa miałaby wówczas jeden ośrodek decyzyjny.

Zgodnie z pozytywną warunkową decyzją wydaną w marcu przez prezesa UOKiK w sprawie połączenia Orlenu i PGNiG, musi nastąpić sprzedaż spółki Gas Storage Poland. A ponieważ w poniedziałek fuzja została już zaaprobowana przez akcjonariuszy PGNiG, wkrótce należy się spodziewać pierwszych kroków w sprawie sprzedaży operatora.

Zapytaliśmy w PGNiG o wpływ tej decyzji na funkcjonowanie gazowej spółki. Jednak zanim to wyjaśnimy, opiszmy czym Gas Storage Poland się zajmuje i dlaczego sprzedaż tej spółki jest ważna dla UOKiK.

Magazyny gazu są kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego kraju

Gas Storage Poland pełni funkcję operatora systemu magazynowania. Spółka powstała po wydzieleniu się z PGNiG, co nakazywało prawo. Zgodnie z nim firma udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych. W praktyce więc zarządza zapasami surowca.

To szczególnie ważne w obecnej sytuacji. Magazyny stanowią bowiem kluczowy element gazowej infrastruktury krytycznej. Zapewniają zastrzyk surowca do sieci w okresach wzmożonego zapotrzebowania na gaz. A to potrafi się bardzo silnie wahać. I tak np. w sytuacji, gdy mamy ciepłą, lecz nie upalną pogodę, dobowe zapotrzebowanie na gaz sięga zaledwie 20 mln m sześc.

Sytuacja diametralnie zmienia się w okresach silnych mrozów, zwłaszcza jeśli te obejmują swoim zasięgiem cały lub przeważającą część kraju. Wówczas dobowe zapotrzebowanie na gaz może przekraczać, nawet znacznie, próg 70 mln m sześc. surowca.

Ponieważ nawet w okresie stabilnych dostaw gazu, surowca wtłaczanego do sieci w normalnym trybie (z wydobycia krajowego i dostaw zagranicznych) byłoby zbyt mało, pobierany jest surowiec z podziemnych magazynów gazu. Stąd też tak ważne jest sprawne zarządzanie magazynami.

Zmieni się jedynie operator, magazyny pozostaną własnością połączonych spółek

Jak sprzedaż spółki wpłynie na funkcjonowanie PGNiG? Pojawiają się bowiem zarzuty, że spółka traci część majątku.

"Transakcja ta w żaden sposób nie wpłynie na działalność PGNiG ani połączonego koncernu w zakresie możliwości magazynowania gazu" – poinformował nas PGNiG. Spółka podkreśla jeszcze jeden aspekt transakcji.

"Po sprzedaży Gas Storage Poland, właścicielem podziemnych magazynów gazu pozostanie koncern powstały w wyniku połączenia PGNiG i PKN Orlen. Oznacza to zachowanie w połączonej spółce pełnej właścicielskiej kontroli nad magazynami – uspokaja gazowa spółka.

Trzeba bowiem wyjaśnić, że choć mowa o sprzedaży spółki Gas Storage Poland, to zarazem właściciela zmieni tylko operator; same magazyny i infrastruktura pozostaną własnością połączonego Orlenu i PGNiG.

Wybór podmiotu przejmującego Gas Storage Poland będzie zatwierdzany przez prezesa UOKiK. Podmiot ten musi wypełnić kryteria dotyczące zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego.

O kwestię przejęcia Gas Storage Poland pytaliśmy niedawno Gaz-System, ale spółka ze względu na wciąż niedokończoną fuzję Orlenu i PGNiG nie chciała zabrać głosu.

W branży wskazuje się na dwóch potencjalnych nabywców Gas Storage Poland

Ze względu na strategiczne znaczenie operatora i potrzebę zachowania jego neutralności, według naszych rozmówców z PGNiG, w grę wchodzi przejęcie kontroli nad spółką przez dwa podmioty.

Pierwszym i według naszych rozmówców najbardziej prawdopodobnym jest Gaz-System. Operator gazociągów przesyłowych, a także terminala gazowego w Świnoujściu to kluczowa firma w polskiej infrastrukturze gazowej. Ma wiedzę, kompetencje i zasoby ludzkie, choć w przypadku tych ostatnich przejęcie Gas Storage Poland będzie oznaczało wzmocnienie kadr także personelem spółki magazynowej.

Dodatkowo, jak mówią nasi rozmówcy z branży, jeden ośrodek decyzyjny w infrastrukturze gazowej to naturalne rozwiązanie.

Ewentualnym drugim podmiotem mogącym zarządzać gazową spółką mogłaby być Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (wcześniej Agencja Rezerw Materiałowych). Jej zadaniem jest gospodarowanie rezerwami strategicznymi, jak również tworzenie i utrzymywanie zapasów ropy naftowej oraz produktów naftowych, a także nadzór nad zapasami obowiązkowymi ropy naftowej i paliw.

Wadą tego rozwiązania byłoby jednak podzielenie odpowiedzialności za spółki związane z infrastrukturą gazową pomiędzy dwa ośrodki decyzyjne. Nadzór nad Gaz-Systemem pełni bowiem pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. W przypadku RARS właściwym ministrem jest sam premier.

Rozbudowa zdolności magazynowania gazu będzie kontynuowana także po zmianie operatora

Połączony koncern nie tylko zachowa kontrolę w zakresie własności nad infrastrukturą magazynową, ale w dalszym ciągu będzie podejmował działania na rzecz zwiększenia pojemności magazynowych.

Obecnie PGNiG jest właścicielem podziemnych magazynów gazu o łącznej pojemności 3,2 mld m sześc. Jednak spółka planuje dalsze zwiększenie pojemności magazynowych, m.in. poprzez inwestycję związaną z rozbudową Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach o kolejnych 800 mln metrów sześciennych.

Oznacza to, że możliwości gromadzenia zapasów gazu w kraju wzrosną aż o 25 proc., do 4 mld m sześciennych. Przewidywany czas realizacji tej inwestycji wynosi do 30 miesięcy. PMG Wierzchowice osiągnie planowaną pojemność czynną w roku 2025.

Kolejną istotną inwestycją PGNiG jest realizacja pierwszego etapu projektu pn. „Wielkoskalowy Magazyn Energii Mogilno” na istniejącym Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu (KPMG) Mogilno. Etap ten zaplanowano na lata 2022-2024, a jego założeniem jest zaprojektowanie komór magazynowych o pojemności czynnej 210 mln m sześciennych.

Inwestycyjne związane z rozbudową Wielkoskalowego Magazynu Energii Mogilno oraz Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach pozwolą na zwiększenie możliwości magazynowych dla gazu wysokometanowego o 1 mld m sześciennych gazu.