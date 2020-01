Kup gaz od Taurona: to niższa cena plus dodatkowe korzyści

Regularnie rośnie liczba klientów zmieniających sprzedawcę gazu, trend ten dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i firm małych i średnich przedsiębiorstw. Zmieniający sprzedawcę gazu najczęściej wybierają Taurona. Powodem zmiany sprzedawcy gazu są przede wszystkim korzyści finansowe.

Gaz dla gospodarstw domowych

Jak zmienić sprzedawcę gazu na Taurona?

Oferta Taurona została przygotowana w ten sposób, aby nagradzać klientów, którzy decydują się na pakiet prąd plus gaz. W takiej sytuacji klienci otrzymają niższe ceny prądu i gazu, 3000 zł na naprawę instalacji elektrycznej oraz sprzętu biurowego, RTV, AGD, PC, 3000 zł na naprawę wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych oraz darmową pomoc fachowców nawet przez pół roku.Cena gazu niższa o 5 proc. w porównaniu z ceną największego sprzedawcy gazu w Polsce, a także atrakcyjny pakiet usług dodatkowych, to również wyróżniki gazowej oferty Taurona dla klientów indywidualnych.Tu również Tauron przygotował kilka propozycji: Serwisant Gazowy 24H, Serwisant Gazowy 24H Plus oraz Gaz Pomoc 24H. Od tego, na którą z nich się zdecydujemy, zależeć będzie zakres usług serwisowych. Do wykorzystania na naprawy każdy klient otrzyma 3000 zł brutto.Oferta dla klientów indywidualnych zawiera Gwarancję Atrakcyjnej Ceny. Dzięki temu, gdy ceny gazu pójdą w górę, klient ma pewność, że jego stawki nie wzrosną. Przez cały okres obowiązywania umowy będzie korzystał z atrakcyjnych cen oraz opłat zgodnych z wybraną ofertą.Dodatkowo, w przypadku gdy ceny lub stawki opłat w Taryfie Taurona zmienią się na niższe, jednorazowo klient będzie miał prawo ubiegać się o zmianę cennika na inny z bieżącej oferty.Tak samo, jak w przypadku przedsiębiorców, Tauron premiuje klientów indywidualnych, którzy wybiorą pakiet prąd plus gaz.Osoby, które chcą dokonać zmiany bez wychodzenia z domu, mogą proces ten przeprowadzić wygodnie przez internet, w serwisie obsługowym MójTauron.pl.Aby wybrać Tauron jako swojego sprzedawcę gazu, można odwiedzić również punkt obsługi lub punkt partnerski. Nie trzeba wtedy przedstawiać faktury od dotychczasowego sprzedawcy, ani podawać wielkości zużycia gazu, czy numeru licznika. Tauron ma narzędzie, które pozwala określić zarówno wielkość zużycia gazu, jak i grupę taryfową. Wystarczy, że klient podpisze pełnomocnictwo do zmiany sprzedawcy, a Tauron załatwi za niego wszystkie formalności.