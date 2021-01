Kupcy zaspali. To głównie ich trzeba winić za gigantyczny wzrost cen gazu

Choć ubiegły tydzień stał pod znakiem najwyższych w historii cen skroplonego gazu, to wcale tak się stać nie musiało. Swoje dołożyła mroźna aura, która nawiedziła północne Chiny, ale coraz częściej wskazuje się na liczne błędy konsumentów, które w efekcie wywołały panikę cenową.

Wpływ na ceny miały błędy popełnione przez kupujących gaz

Cytowany przez singapurskie media anonimowy analityk uważa, że ewentualność, iż w gazie w dostawach spot może wystąpić chwilowy problem z dostawami, nie była tajemnicą. Ale że ceny wzrosły w aż tak dużym stopniu stanowi jednak ogromną niespodziankę. –

Są i zwycięzcy

Na to nałożyły się zawirowania i w produkcji LNG, i w dostawach metanowcami. W pierwszym przypadku widać było wyłączenia instalacji (nie równoczesne) w Malezji, Australii i USA. W drugim wytworzyła się zaś swoista luka w dostępności statków, zwłaszcza dla gazu z USA. Wpływ na to miała z kolei mniejsza dostępność Kanału Panamskiego. Statki z USA musiały zatem opływać Amerykę, co wydłużyło rejsy do nawet 6 tygodni.Mimo tego specjaliści są zgodni - wielkość transportu LNG w ostatnich tygodniach nie zgadza się z ogromnym wzrostem cen, ponieważ wydaje się, że dużo jest produkowanego, wysyłanego i dostarczanego LNG.A skoro tak, to co spowodowało wzrost? Należy tu pamiętać, że mówimy o dostawach spot, czyli natychmiastowych. Na rynku część gazu jest dostępna w tej postaci. Po prostu klienci uzupełniają sobie tymi umowami regularne kontrakty.Część z nich zresztą czyha na takie dostawy, czasem bowiem gaz w tego typu transakcjach można kupić po okazyjnej cenie. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy statek załadowany takim gazem jest pilnie potrzebny gdzie indziej i surowca należy się po prostu szybko pozbyć. Z takich okazji zresztą korzystał z sukcesami nasz PGNiG.Ten kij ma jednakże dwa końce. Jeśli zapotrzebowanie na gaz ze spotu jest duże, to ceny surowca mogą urosnąć do absurdalnych poziomów – tak jak się to właśnie się dziś dzieje. Zamówienie realizuje się bowiem według zasady "bierze ten, kto da więcej".I - zdaniem analityków - niektórzy kupcy źle ocenili dostępność ładunków typu spot, a gdy uderzył w nich gwałtowny wzrost popytu, nie byli w stanie zapewnić dalszych dostaw. By nie stracić twarzy (i milionów), byli i wciąż są zmuszeni kupować gaz po niemal każdej cenie...Zawalili klienci. Za to zresztą musieli zapłacić... – uważa specjalista.Zdaniem fachowców wysokie ceny gazu nie utrzymają się długo, bo już do Azji płyną kolejne statki z dostawami. Gaz będzie tańszy, choć trudno teraz powiedzieć, jak szybko i o ile. To w znacznej mierze będzie zależało od popytu, a na ten wpływa m.in. aura.Kto wygrał na całej historii? Z pewnością dostawcy surowca w spocie, którzy otrzymali od azjatyckich klientów niewiarygodną premię.Swoje przy całym zamieszaniu chcą osiągnąć Rosjanie. Kiedy się przegląda tamtejsze media, wniosek jest oczywisty... „To gaz z rury jest tańszą i pewniejszą alternatywą, a LNG jest drogie” – grzmią rosyjskie agencje.Czy skoro Polska kupuje LNG i chce zrezygnować z rosyjskiego surowca, to czy mamy się czego obawiać? Po pierwsze: szalony wzrost cen dotyczył kontraktów spotowych, a takie mają dla nas dość marginalne znaczenie. Po drugie: zgodnie z przysłowiem „raz na wozie, raz pod wozem”, warto przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu azjatyccy odbiorcy kupowali LNG w transakcjach spotowych w cenie około 50 dol. za 1000 m sześc.W końcu nasze zakupy LNG mają jeszcze jeden wymiar. Rosjanie zawyżali ceny surowca dla naszego kraju i - co gorsza - umieścili w swej doktrynie politycznej możliwość wstrzymania dostaw gazu dla odbiorców.Wiele zatem zrobili, abyśmy odeszli od ich surowca. W przypadku LNG mamy bardzo dużą elastyczność w wyborze dostawcy.