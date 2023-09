Litwa na półtora miesiąca straci swój terminal LNG

Przez 5 dni potrwają rozpoczęte 26 września prace konserwacyjne w terminalu FSRU, w litewskiej Kłajpedzie. Gaz dla naszych sąsiadów będzie pochodził z Polski. Jednak to dopiero wstęp, duży remont obiektu nastąpi w przyszłym roku i wiąże się z wysłaniem jednostki do doku.

Terminal LNG na Litwie popłynie do doku.

Obiekt nie będzie dostępny przez około 45 dni.

Gazowe bezpieczeństwo Litwy będzie zależało głównie od Polski.

Litewski terminal LNG to obiekt typu FSRU. W praktyce mówimy więc o jednostce pływającej, która regazyfikuje surowiec i oddaje go na ląd. Takie rozwiązanie ma swoje zalety. Terminal jest gotowy szybciej do pracy niż obiekt budowany na lądzie, jest także tańszy, choć tylko na krótką metę. FSRU ma jednak i poważne wady.

Co kryje się pod wodą, trzeba sprawdzić w suchym doku

Jak poinformował litewski operator terminala Klaipedos Nafta, działalność obiektu została tymczasowo zawieszona od 26 września do godz. 7:00 30 września ze względu na zaplanowane coroczne prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu.

W tym okresie Litwa będzie odbierać gaz ziemny za pośrednictwem litewsko-polskiego połączenia gazociągowego GIPL oraz z podziemnego magazynu gazu Incukalnis na Łotwie.

Firma co roku wykonuje prace konserwacyjne FSRU. Klaipedos Nafta zapowiada, że przeprowadzi inspekcję całej infrastruktury terminalu LNG, w tym FSRU, nabrzeża, obiektów rurociągów przesyłowych gazu i stacji pomiaru gazu.

Oprócz pracowników firmy Klaipedos Nafta operacje te będą wykonywać także litewscy i międzynarodowi kontrahenci. Operator spodziewa się, że po wznowieniu normalnej pracy terminalu LNG kolejny ładunek LNG dotrze do Kłajpedy 1 października – dodał. Operator.

Jednak to preludium większego remontu jednostki.

Litewski terminal czeka rejs do dużego suchego doku

Prawdziwa rewolucja czeka litewski gazoport w przyszłym roku. Obiekt wybierze się w całkiem daleki rejs. I tu wracamy do wad terminali FSRU. Ponieważ są to jednostki pływające, naturalna jest potrzeba konserwacji ich kadłuba. Nie da się tego jednak zrobić bez zadokowania jednostki.

W praktyce proces będzie wyglądał w następujący sposób. Po ostatnim rozładunku LNG statek zostanie odłączony od systemu pobierającego surowiec na ląd i odcumowany. Następnie popłynie do suchego doku.

Klaipedos Nafta spodziewa się, że prace te potrwają około 25 dni i podał, że FSRU nie będzie przeprowadzać regazyfikacji przez około półtora miesiąca w 2024 roku.

Co ciekawe, jak informują Litwini, będzie to dok w południowo-zachodniej Europie – wiele wskazuje, że chodzi o Hiszpanię. Nasi sąsiedzi tłumaczą, że obiekt mogący przyjąć tak dużą jednostkę jak FSRU Independence bliżej nie był dostępny. FSRU ma długość 294 metrów i szerokość 46, a więc wielkość prawie trzech boisk piłkarskich.

Litwa wesprze się gazem z Polski, przyda się gazociąg GIPL

Podczas wizyty w stoczni dokonana zostanie inspekcja podwodnej części statku i przeprowadzone zostaną prace naprawcze, których nie można zrobić bez wyciągnięcia statku z wody.

Na razie nie podano dokładnego terminu remontu, ale należy się spodziewać, że będzie to późna wiosna. Wtedy bowiem zapotrzebowanie na gaz jest zwykle najmniejsze.

Jednak Litwinie nie muszą się obawiać o brak surowca. Kluczową rolę w razie wzmożonych potrzeb może odegrać zarządzany przez Gaz-System (po naszej stronie) gazociąg GIPL. To międzysystemowe połączenie umożliwia bowiem przesył surowca z Polski na Litwę, a także w odwrotnym kierunku.

Litewski FSRU to pierwszy gazoport czynny na Bałtyku. Obiekt działa od 2014 roku. Terminal ma zdolność regazyfikowania na poziomie 3,75 mld m3 gazu rocznie, ale ze względu na bardzo duży popyt planowane jest zwiększenie tej zdolności do 6,25 mld m3.

W zeszłym roku operator Klaipedos Nafta skorzystał z opcji zakupu FSRU Independence za 153,5 mln dolarów (bez VAT) od Hoegh LNG pod koniec obecnej umowy najmu, która upływa w 2024 roku.