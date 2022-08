LNG już napędza gazyfikację Polski

Terminale importowe LNG stanowią element bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw oraz ważną część systemu zaopatrzenia danego kraju w gaz ziemny. Obiekt w Świnoujściu, poza zapewnieniem dodatkowego kierunku dostaw gazu, umożliwił rozwój gazyfikacji z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG. Widać zatem wyraźnie, że rynek LNG staje się istotnym elementem zaopatrzenia odbiorców w energię.

Dostęp do LNG może zmienić mapę gazową Polski.

Gazyfikacja wyspowa to proces złożony, który musi być poprzedzony badaniami popytowymi.

Liczba potencjalnych odbiorców gazu determinuje, jak duża powinna być instalacja.

Ponad osiem dekad temu, w 1941 roku uruchomiono pierwszą komercyjną instalację LNG - w amerykańskim Cleveland. Minęło już ponad 60 lat od pierwszej dostawy skroplonego gazu ziemnego z Luizjany do Wielkiej Brytanii (z wykorzystaniem metanowca The Methane Pionieer).

Od tego czasu rynek LNG na całym świecie rozwinął się w sposób spektakularny. Dotyczy to zarówno terminali skraplających, odbiorczych, jak i floty metanowców.

Nowa forma dostaw

Wraz z rozwojem LNG dużej skali, tj. morskich terminali importowych, rosną możliwości wykorzystania tej postaci gazu do tzw. gazyfikacji wyspowej lub do zaspokojenia szczytowych poborów gazu ziemnego (tzw. peak shaving) - w przypadku niedoborów gazu w sieci dystrybucyjnej z sieci przesyłowej.

Jeszcze do niedawna, czyli przed zbudowaniem terminala LNG w Świnoujściu, źródłem gazu LNG w Polsce były zakłady z grupy PGNiG, zlokalizowane w Odolanowie i Grodzisku Wielkopolskim oraz dwie instalacje skraplania: w Uniszkach Zawadzkich i Suszcu – przy czym dwa ostatnie źródła już nie działają.

Czytaj też: Gazprom i Rosja uderzyły w Grupę Azoty. Cała Europa ma potężny problem

Jednak dopiero uruchomienie terminala LNG w Świnoujściu zapewniło na obszarze Polski stały i wystarczający dostęp do źródła gazu skroplonego dla stacji regazyfikacji LNG. Ponadto, poza możliwością dostaw LNG z terminali położonych w UE (np. Zeebrugge w Belgii), PGNiG ma umowę, zgodnie z którą jest wyłącznym użytkownikiem nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali w Kłajpedzie. Pozwala to na skrócenie czasu dostaw, szczególnie do instalacji regazyfikacji położonych w Polsce północno-wschodniej.

Gaz łatwiej dostępny

Gazyfikacja z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG może zapewniać dostęp do gazu dla potrzeb użyteczności publicznej, odbiorców komunalno-bytowych, przemysłowych, usługowych lub do wytwarzania energii elektrycznej. Ważnym kierunkiem gazyfikacji z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG mogą być również specjalne strefy ekonomiczne.

Dlatego też - wraz ze zwiększaniem od 2016 roku dostępności gazu w postaci LNG (co wynikało już z komercyjnych dostaw do terminala w Świnoujściu) na rynku polskim - również Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła inwestycje związane z gazyfikacją wyspową oraz dodatkowym zasilaniem gazowego systemu dystrybucyjnego tam, gdzie występowały niedobory paliwa gazowego.

Przeprowadzono analizy techniczno-ekonomiczne dla wielu lokalizacji, które nie miały dostępu do gazu sieciowego. Ich wynikiem stało się wytypowanie obszarów do zasilania w gaz ziemny z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG.

W ramach prac określono wstępne warunki brzegowe co do wolumenu i nakładów inwestycyjnych - jako punkt odniesienia do szybkiej kwalifikacji danego obszaru do gazyfikacji z wykorzystaniem stacji LNG.

Na LNG trzeba się przygotować

Jednak gazyfikacja wyspowa wcale nie jest "automatyczna"... Trzeba się do niej przygotować. Najważniejsze jest przygotowanie koncepcji gazyfikacji, stanowiącej podstawę do decyzji inwestycyjnych.

W jej ramach należy przeprowadzić identyfikację odbiorców oraz ich potrzeb w odbiorze paliwa gazowego. Prawidłowe określenie tychże potrzeb pozostaje kluczowym czynnikiem sukcesu w przypadku gazyfikacji wyspowej.

Określenie charakterystyki odbiorców (tj. głównie ilości pobieranego paliwa gazowego po regazyfikacji) oraz hydrauliki lokalnej sieci dystrybucyjnej, ma oczywiście istotny wpływ na zakres inwestycji stacji regazyfikacji LNG (szczególnie dla części kriogenicznej), a tym samym - na końcowe nakłady inwestycyjne.

Nie bez znaczenia jest również prognozowany docelowy stopień gazyfikacji danego obszaru LNG. W przypadku przewidywania dużych poborów paliwa gazowego, prawidłowe określenie rodzaju i skali inwestycji może determinować zakwalifikowanie stacji regazyfikacji LNG do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W przypadku, gdy ilość substancji niebezpiecznej, jaką jest gaz ziemny, przekracza odpowiednio 50 Mg lub 200 Mg, zwiększają się nakłady inwestycyjne - z uwagi na np. instalację wodnego roztworu środka pianotwórczego. W rozwiązaniach praktycznych do takiej kwalifikacji zalicza się stacje z co najmniej dwoma zbiornikami kriogenicznymi o pojemności wodnej 80 m sześc. lub z trzema o pojemności 60 m sześc., gdyż ilość substancji niebezpiecznych przekracza wskazane 50 Mg. W takim przypadku warto rozważyć zaprojektowanie i budowę stacji regazyfikacji LNG w dwóch etapach.

Pozwala to w pierwszej fazie gazyfikacji ograniczyć nakłady inwestycje oraz ograniczyć potencjalne ryzyko innego niż prognozowany rozwoju rynku. Również na etapie koncepcji gazyfikacji należy dokonać co najmniej wstępnego wyboru działki pod budowę stacji regazyfikacji LNG, a finalnie - zyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dobrze dobrane tereny

Należy przy tym pamiętać o praktycznych wymaganiach. Transport skroplonego gazu ziemnego odbywa się z wykorzystaniem autocystern o masie 40 ton i długości zestawu (autocysterna + ciągnik) około 17 metrów, co determinuje konieczność wyboru działki przy odpowiednich drogach dojazdowych.

Warto również zweryfikować planowaną inwestycję pod kątem jej zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pozyskać warunki zabudowy lub decyzję lokalizacyjną.

Dla skrócenia procesu projektowo-inwestycyjnego przed rozpoczęciem wyboru wykonawcy, warto dokonać również oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Widać zatem, że koncepcja gazyfikacji jest kluczowym dokumentem, pozwalającym przygotować SIWZ oraz wyłonić wykonawcę stacji regazyfikacji LNG.

Poza budową stacji regazyfikacji LNG, stanowiących stałe źródło zasilania w gaz ziemny, możliwa jest także budowa stacji regazyfikacji LNG, które od razu przeznaczone są do zmiany lokalizacji lub będą wykorzystywane jedynie przez krótki okres - niezbędny do wybudowania obiektu docelowego (niezależnie, czy obiektem docelowym będzie stacja regazyfikacji LNG czy zasilanie z wykorzystaniem gazociągu).

Rozwiązania takie nazywane są często stacjami przewoźnymi. Odrębną grupę stacji regazyfikacji LNG stanowią stacje o pojemności zbiornika kriogenicznego do 10 m sześc. i przepustowości od około 120 do 300 m sześc. na godz. Tego typu realizacje mogą być budowane jako rozwiązania docelowe dla małych odbiorców lub jako tymczasowe.

Rozpoczynając proces inwestycji związanych z budową stacji regazyfikacji LNG w roku 2016, Polska Spółka Gazownictwa posiadała koncesję na 6 takich stacji. W październiku 2021 było ich już 80, a w różnych fazach przygotowań znajdowało się kolejne kilkadziesiąt.

Reasumując: zapewnienie dostępu do źródła gazu ziemnego pozostaje niezbędnym elementem gazyfikacji każdego obszaru. Nie inaczej jest w przypadku LNG. Widać wyraziście, że jakkolwiek technologia skraplania gazu ziemnego znana jest od dawna, to dopiero zapewnienie stabilnego źródła gazu w postaci LNG pozwoliło na dynamiczny rozwój tego rynku w Polsce.