LNG ma problem, zaczyna brakować statków do jego przewozu

Skroplony gaz ziemny radzi sobie świetnie w pandemii. Problem w tym, że jego przewożenie nie jest łatwe i coraz częściej padają głosy, że zwyczajnie może zacząć brakować statków do przewozu LNG. W tej sytuacji rezerwacja jednostek przez nasz PGNiG to bardzo rozsądny krok, bo na horyzoncie widać problemy.

w – czyli statków, które przy długości nieco ponad 300 metrów mogą przewozić nieco ponad 200 tys. m3 LNG.

Skomplikowane i drogie metanowce

Producenci gazu rezerwują statki

Jednak po morzach pływają jeszcze większe metanowce, tzw. Q-Maxy. Największym jest wciąż katarski Mozah z jednostkami siostrzanymi. Przy długości 345 metrów ma on pojemność 266 tys. m sześc. Trwają prace nad jeszcze większymi jednostkami. Jak duże mogą być metanowce w przyszłości? Kluczem jest dostępność do terminali LNG. Większe statki to konieczność rozbudowy infrastruktury portowej, a to zwyczajnie może się nie opłacać.Skoro popyt na metanowce jest tak duży, to dlaczego nie buduje się ich więcej? Już same wymiary statków powodują, że nie każda stocznia może je budować. Jednak większym problemem jest konstrukcja statków, a zwłaszcza zbiorników na LNG.Należy pamiętać, że przewożony surowiec ma temperaturę ponad minus 160 stopni Celsjusza. Oznacza to, że stal, z której wykonywane są zbiorniki na metanowcach, musi być specjalnego typu. Z tym zaś wiąże się trudna obróbka wykonanych z takiej stali elementów czy też łączenie ich. W efekcie nowoczesne metanowce jest w stanie produkować tylko kilka dalekowschodnich stoczni.Nawet w Chinach, które tak mocno inwestowały w przemysł stoczniowy, w praktyce jedynym zdolnym do budowy tak dużych jednostek zakładem jest stocznia Hudong Zhonghua, należąca do państwowego China State Shipbuilding Corporation.Ze względu ma potrzebę precyzji, metanowce buduje się dość długo, jak na cywilne jednostki. Zwykle ponad dwa lata, ale może to trwać nawet dłużej. Do tego dochodzą jeszcze wysokie koszty jednostek. Q-Flex może kosztować 200 mln dol., a większy Q-Max nawet 250 mln dol. Dla przykładu Mozah w 2008 roku kosztował 189 mln dol.Wszystko to sprawia, że jak na tak szybko rosnące zapotrzebowanie LNG, jednostek zdolnych do jego przewozu jest stosunkowo niewiele.Przy szybko rosnącym zapotrzebowaniu na LNG swoiste wyścigi urządzili sobie także jego producenci. Co ciekawe, największymi właścicielami metanowców są firmy zarazem produkujące gaz lub państwa eksportujące LNG.Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. Po prostu producenci LNG chcą mieć gwarancje możliwości transportu gazu. Jest to o tyle istotne, że odbiorcy gazu w kontraktach zwykle właśnie na barki producentów surowca składają kwestie dostaw.Największym na świecie użytkownikiem metanowców jest katarska państwowa firma Nakilat – dysponująca flotą 69 jednostek, w tym 31 Q-Flexów i 14 Q-Maxów.Wielkie zakupy metanowców czyniły w ostatnich latach i nadal to robią rosyjskie spółki. Swoją flotę ma Gazprom, buduje ją również Novatek – drugi co do wielkości rosyjski producent gazu.Co ciekawe, ze względu na rosnące zainteresowanie LNG, Novatek otrzymał od prezydenta Putina zgodę na zakup statków w Azji, mimo że Kreml zaleca, aby kluczowe działy gospodarki były samowystarczalne i oparte na urządzeniach i produktach z Rosji.Rosnące zapotrzebowanie na statki do przewozu LNG to wyzwanie także dla naszego kraju. LNG pozwala nam bowiem zmniejszyć uzależnienie od surowca z Rosji. Skroplony gaz stanowi już ponad 25 proc. gazu ziemnego sprowadzanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z zagranicy. Import LNG w 2020 roku wyniósł ponad 3,76 mld m sześc. po regazyfikacji, co stanowi wzrost o blisko 10 proc. w porównaniu z rokiem 2019.- W minionym roku przekroczyliśmy liczbę stu ładunków LNG sprowadzonych do Polski. W samym roku 2020 odebraliśmy aż 35 dostaw, o cztery więcej niż rok wcześniej. Oprócz kierunku amerykańskiego, katarskiego i norweskiego, pojawiły się nowe - kupiliśmy LNG pochodzące z Trynidadu i Tobago oraz Nigerii - mówi Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG.I choć za część dostaw odpowiadają producenci, to sami także musimy o swoje interesy zadbać. Dlatego PGNiG wynajmie statki do transportu LNG z USA. Dwa nowoczesne zbiornikowce wejdą do użytku w 2023 roku. Dostawą i obsługą statków zajmie się wyłoniona w przetargu norweska firma Knutsen OAS Shipping.Zgodnie z umową zawartą z norweskim operatorem okres czarterowania obu statków wynosi 10 lat z możliwością przedłużenia. Armator odpowiedzialny będzie m.in. za obsadzenie statków załogą oraz dbanie o stan techniczny jednostek przez cały czas obowiązywania umowy.