LNG od Gazpromu podbija Hiszpanię

Aż o 151 proc. rok do roku wzrosły zakupy rosyjskiego gazu przez Hiszpanię. Dla królestwa Rosja i Gazprom jest obecnie trzecim największym dostawcą gazu ziemnego.





tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak podały służby celne Rosji, Hiszpania zakupiła od Rosji równowartość 5465 GWh skroplonego gazu ziemnego. Co prawda teoretycznie możliwy jest przesył gazu do Hiszpanii gazociągami, ale logistycznie i technicznie łatwiej to zrobić dostarczając gaz w skroplonej postaci.

Luty pokazuje, że udział rosyjskiego gazu w hiszpańskim bilansie gazowym rośnie. Tym samym w lutym 2023 roku Rosja zajęła trzecie miejsce pod względem dostaw tego paliwa do Hiszpanii po Algierii i Stanach Zjednoczonych.

Jak wcześniej informował hiszpański koncern Enagas, w ubiegłym roku wolumen kupowanego przez Hiszpanię LNG z Rosji wzrósł o 45 proc. w stosunku do 2021 roku. W rezultacie w 2022 roku Federacja Rosyjska zajęła czwarte miejsce pod względem dostaw tego paliwa do królestwa po Stanach Zjednoczonych, Algierii i Nigerii.