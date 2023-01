LNG stało się towarem luksusowym

Rosnące zapotrzebowanie na LNG w Europie sprawiło, że skroplony gaz stal się towarem luksusowym, a części dotychczasowych odbiorców przestało być na niego stać.

- Robiąc olbrzymie zakupy Europa podniosła rynkowe ceny gazu na całym świecie, wypychając w ten sposób z rynku konsumentów wrażliwych na ceny – powiedział Andreas Schroeder, ekspert ds. gazu w firmie Icis, cytowany przez dziennik Handelsblatt.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej łączny wolumen światowego rynku gazu w 2022 roku wyniósł ok. 4100 mld m3. m. W tym samym czasie LNG stanowiło około 550 miliardów metrów sześciennych (13 proc.).

Dlaczego jednak doszło do gwałtownego wzrostu cen LNG?

Winę za to ponosi Rosja. Nie tylko manipulowała rynkiem gazu ziemnego, ale także zerwała liczne kontrakty na dostawy gazu do Europy.

Niemcy i inne kraje europejskie musiały kupować gaz na podstawie kontraktów krótkoterminowych z zawyżoną ceną.

Umożliwiło to zapełnienie podziemnych magazynów w Europie przed sezonem grzewczym, ale jednocześnie spowodowało gwałtowny wzrost kosztów surowców energetycznych.

Z badania Icis wynika, że ​​wzrost dostaw LNG do Europy pod koniec minionego roku był rekordowy: Belgia zwiększyła je o 167 proc., Francja - o 99 proc. Kraje te kupowały też gaz dla Niemiec, gdyż do grudnia 2022 r. w Niemczech nie było terminali do odbioru skroplonego błękitnego paliwa.

Na tle rosnących zakupów LNG w Europie, nastąpił gwałtowny spadek dostaw w krajach azjatyckich i rozwijających się. Wśród antyliderów w tym kontekście w ubiegłym roku były Brazylia (minus 72 proc), Chiny (spadek zakupów o 21 proc.), Pakistan (spadek o 18 proc.), Indie (minus 17 proc.) i Japonia (minus 3 proc.).

Oprócz ogólnego wzrostu cen, Icis podaje takie przyczyny, jak ograniczenia związane z koronawirusem w Chinach, powodzie i deszcze monsunowe, które sparaliżowały pakistańską gospodarkę, a także duże uzależnienie brazylijskiej energetyki od elektrowni wodnych.