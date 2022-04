Lotos minimalizuje zużycie drogiego gazu

Lotos szuka możliwości zmniejszenia wykorzystania drogiego gazu ziemnego w produkcji. Spółka wiąże nadzieje ze złożami B4 i B6 na Bałtyku - poinformowała Grupa Lotos w środę.

Od trzech, czterech kwartałów skupiamy się na tym, co dzieje się z notowaniami gazu ziemnego. Obserwowaliśmy duże zaburzenia w zakresie podaży, popyt zdaje się być wciąż niezmienny - powiedział wiceprezes Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć Krzysztof Nowicki.

Na Morzu Bałtyckim mamy projekt w fazie analiz - złoże gazowe B4, B6. Mogłoby stanowić pewnego rodzaju dywersyfikację naszego zapotrzebowania na gaz, szczególnie w tak zmiennym środowisku makroekonomicznym - dodał dyrektor ds. relacji inwestorskich Przemysław Krysicki.

Wiceprezes Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć Krzysztof Nowicki poinformował w środę o najważniejszych wydarzeniach dla spółki w pierwszym kwartale 2022 roku.

"Grupa Lotos 16 kwietnia br. zakończyła częściowy postój remontowy instalacji rafineryjnych. Wydarzenie to odbyło się w szczególnym momencie, po rozpoczęciu agresji Rosji na Ukrainie. Przedsięwzięcia zrealizowano w sposób niezakłócony, zgodnie z przewidywanym budżetom i w zaplanowanym terminie" - poinformował Krzysztof Nowicki, wiceprezes ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos.

Wiceprezes Lotosu dodał, że trwa proces połączenia z PKN Orlen. "Jesteśmy na etapie przygotowań, zgodnie z polskim prawem, do procesów integracyjnych" zaznaczył wiceprezes Nowicki.

"Jesteśmy także w trakcie ustaleń ze stroną społeczną warunków, na jakich proces tworzenia multienergetycznego koncernu będzie przebiegał. Parafowaliśmy pewien stan uzgodnień, który zasadniczo zbliża nas do wspólnego postrzegania rzeczywistości, na jakich warunkach ten multienergetyczny koncern powstanie. Proces ten przebiega więc w ramach szeroko rozumianego spokoju społecznego" - podkreślił Nowicki.

Według danych spółki rafineria Lotosu przerobiła w I kwartale 2022 roku 1,95 mln ton ropy naftowej. Nowicki zaznaczył, że Grupa Lotos po zakończeniu procesu remontowego realizuje w sposób niezakłócony zakupy niezbędnych surowców do prowadzenia swojej działalności.

"Wszelkie zakupy, które są realizowane, oparte są o obowiązujące kontrakty długoterminowe, zaś zakupy spotowe realizujemy w zakresie przewidywanej przez nas i komunikowanej wcześniej dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia surowcowego" - poinformował Krzysztof Nowicki.

"Od trzech, czterech kwartałów skupiamy się na tym, co dzieje się z notowaniami gazu ziemnego. Obserwowaliśmy duże zaburzenia w zakresie podaży, popyt zdaje się być wciąż niezmienny. W I kw. 2022 r. średnie notowania wyniosły 173,53 dol./boe w porównaniu do 38,21 dol./boe w I kw. 2021 r. Poszukiwaliśmy metod dla minimalizacji zużycia gazu i zastąpienia go innymi surowcami, będącymi półproduktami w Grupie Lotos" - stwierdził dyrektor ds. finansowych Łukasz Minuth.

"Na naszym Morzu Bałtyckim mamy projekt w fazie analiz - złoże gazowe B4, B6. Mogłoby stanowić pewnego rodzaju dywersyfikację naszego zapotrzebowania na gaz, szczególnie w tak zmiennym środowisku makroekonomicznym" - dodał dyrektor ds. relacji inwestorskich Przemysław Krysicki.

W I kw. br. Lotos wydobył około 1 mln boe węglowodorów ze złóż norweskich i 0,5 mln boe ze złóż polskich.

Dyrektor ds. relacji inwestorskich Przemysław Krysicki stwierdził, że dzienne wydobycie węglowodorów zmniejszyło się między I kw. 2021 a I kw. 2022 o 9 proc. Spółka poinformowała, że W I kw. 2022 roku średnie dzienne wydobycie ropy i gazu wyniosło 16,9 tys. boe.

Wyjaśnił, że wynikało to z ograniczeń produkcji na niektórych złożach Lotosu.

Jak zwrócił uwagę Lotos, z kolei "spadek ilości sprzedanych węglowodorów (-19,8 proc. r/r i -5,1 proc. kw./kw.) ograniczył korzystny wpływ wzrostu notowań gazu i ropy na wynik segmentu. Spadek wolumenu wynikał z zatrzymania części produkcji z obszaru Sleipner, z uwagi na awarię kompresora, która miała miejsce w marcu 2022 roku oraz w związku z przeprowadzeniem dwóch rekonstrukcji odwiertów na złożu B3 na Morzu Bałtyckim w I kwartale 2022 roku. Ponadto na wynik EBITDA segmentu wpłynął wzrost amortyzacji związany z wydobyciem ze złoża Yme w Norwegii" - przekazała spółka.

Lotos poinformował również, że w wyniku corocznej rundy koncesyjnej (APA 2021) 18 stycznia 2022 roku spółka Lotos Exploration and Production Norge (Lotos Norge) otrzymała czery nowe koncesje poszukiwawczo-wydobywcze: PL1144 (udział 30 proc.), PL1142 i PL1143 (po 17,94 proc.) oraz PL1135 (30 proc.). Po ich przyjęciu portfel Lotos Norge w Norwegii wzrósł do 34 koncesji.

Przemysław Krysicki dodał, że jeśli chodzi o nowe projekty w obszarze norweskim, to pierwszy projekt - Noaka (udział grupy Lotos szacowany na 12,3 proc.)- pierwsza ropa popłynie w okolicach roku 2027. Drugi projekt Trell/Trine (udział Lotos na poziomie 12 proc.) ruszy z wydobyciem w 2025 r. - wymienił.

Zaznaczono również, że modelowa marża rafineryjna Lotosu w I kw. 2022 r. wyniosła 17,2 dolarów za baryłkę. To wzrost o 562 proc. w stosunku do I kw. 2021 r. Zaznaczono jednak, że w I kw. Grupa Lotos nie korzystała z tej marży, ponieważ przeprowadzała remont postojowy i rafineria w tym czasie nie działała.