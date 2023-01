LPG z Rosji trafia na Ukrainę. Przez państwa bałtyckie

Rosyjscy eksporterzy w minionym roku zwiększyli eksport LPG do państw bałtyckich. Znaczna część tego gazu była reeksportowana do ukraińskich odbiorców. Paliwo to nie jest objęte unijnymi sankcjami.

Rosyjscy eksporterzy w 2022 roku prawie dwukrotnie zwiększyli sprzedaż skroplonego gazu ropopochodnego, czyli propanu-butanu (LPG) do krajów bałtyckich. Część gazu była reeksportowana na Ukrainę.

Wynika to z danych handlowych oraz analizy przeładunków w portach, do których dotarł Reuters. Działo się tak pomimo zdecydowanego potępienia przez Litwę, Łotwę i Estonię działań Rosji związanych z agresją wojsk na Ukrainę.

LPG, który między innymi jest wykorzystywany jako paliwo do samochodów, do ogrzewania i produkcji innych produktów petrochemicznych, został wyłączony z sankcji nałożonych na Rosję przez państwa Unii Europejskiej.

Według wyliczeń eksport LPG wyniósł w 2022 roku łącznie 331 tysięcy ton wobec 159 tysięcy ton rok wcześniej. Najwięcej kupiła Łotwa - 232 tysiące ton, co oznacza wzrost rok do roku o 77 procent.

Nie jest przy tym tajemnicą, że nadwyżki gazu kupionego od rosyjskich dostawców trafiają na zasadzie reeksportu na Ukrainę. Ukraińskie firmy kupują propan-butan z państw bałtyckich, który z dużym prawdopodobieństwem jest pochodzenia rosyjskiego. Dzieje się tak, ponieważ jest on tańszy o 150-200 dolarów na tonie w porównaniu z oferowanym przez polskich i rumuńskich dostawców.

Ukraińskie firmy zaopatrują się także w niewielkie ilości gazu bezpośrednio w litewskiej rafinerii Możejki należącej do Orlenu. W grudniu ubiegłego roku dostawy z Litwy i Łotwy wyniosły 15 tysięcy ton, co stanowiło około 15 procent ukraińskiego, miesięcznego importu.

W związku z powtarzającymi się rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną i przerwami w dostawach prądu w wielu ukraińskich domach butle z gazem wykorzystuje się do oświetlenia lub ogrzewania.