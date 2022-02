Ludzie giną, bomby wybuchają, a gaz płynie w najlepsze

Bandycki atak Rosji na Ukrainę nie spowodował zatrzymania rosyjskiego tranzytu gazu przez ten kraj - to bodaj największy absurd tej wojny. Co więcej w ostatni dzień lutego Gazprom wykorzystywał sto procent zarezerwowanych przez siebie możliwości przesyłowych ukraińskiego systemu tranzytowego. Mimo wojny współpraca wre - ale to się może zmienić.

Ukraina to pewny partner

Na złożoność problemu wpływ ma także perspektyw całkowitego odłączenia rosyjskich instytucji finansowych od SWIFT. Analitycy w Londynie zastanawiają się, jak wówczas będą regulowane rachunki za gaz. Obawiają się także, że niektóre rodzaje transakcji - ze względu na wydłużenie płatności - może nie być w ogóle dostępna. To powoduje, że Rosja chce przesłać już teraz jak najwięcej surowca.W końcu ostatnim prozaicznym argumentem za pozostawieniem w spokoju GTS jest to, że Moskwa liczyła na szybka rozprawę z Ukrainą. Wojna miała zająć dwa dni, ale - dzięki bohaterstwu Ukraińców - tak się nie stało... Tymczasem skoro wojna miała się szybko zakończyć po co byłoby niszczyć tak cenne i strategicznie ważne aktywo, które znalazłoby się pod kontrola Kremla?O odcięciu Rosji od GTS nie myśli także Ukraina. Władze w Kijowie od ucieczki z kraju prezydenta Wiktora Janukowycza obrały bardzo proeuropejski kurs. Chcą się prezentować, jako odpowiedzialna i przestrzegająca zachodnich norm administracja. A przecież jedną z zasad odpowiedzialnych rządów jest przestrzeganie umów.Skoro Ukraina zgodziła się na tranzyt rosyjskiego surowca, to - mimo agresji Rosji - stoi na stanowisku, że należy to robić.Przemawiają za tym dwa argumenty. Pierwszym są wpływy do budżetu z tytułu opłat tranzytowych – mogące (w zależności od ilości przesłanego gazu) sięgnąć miesięcznie 100-200 mln dol.Ważniejszym jednak jest drugi argument. Ukraina nie daje Rosji żadnego pretekstu do uruchomienia Nord Stream 2. Co prawda certyfikacja gazociągu została zablokowana przez niemieckiego kanclerza Olafa Scholza, ale jeśli Ukraina zatrzymałaby GTS, to rosyjska propaganda i będący pod wpływem Moskwy zachodni politycy i „publicyści” mogliby żądać uruchomienia rurociągu.Nie tylko Berlin w przypadku braku surowca i ewentualnego obniżenia temperatur musiałby się także najpewniej zmierzyć z opinia publiczną.Odpowiedzialna postawa Ukrainy sprawia jednakże, że Rosja nie może ukraińskich gazociągów wykorzystać do swoich działań propagandowych.Mimo wszystkich powyższych argumentów: wcale nie jest pewne, czy GTS wojnę przetrwa bez uszczerbku...Warto bowiem pamiętać, że system gazowy Ukrainy to ponad 33 tys. km gazociągów i 57 tłoczni surowca. Zwłaszcza te drugie to bardzo atrakcyjny cel. Jeśli Moskwa zdecyduje się je zniszczyć, najpewniej niestety osiągnie to... Tyle, że nawet najtwardsi orędownicy Kremla nie będą mogli w żaden sposób obronić tej decyzji.Co więcej: będzie ona kolejnym argumentem pokazującym, że dla Moskwy gaz ziemny, to po prostu inny rodzaj broni.