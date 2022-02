Müller: liczymy, że Niemcy zmienią zdanie również odnośnie Nord Stream 1 i Nord Stream 2

Musimy podjąć kroki również zablokowania funkcjonowania gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Liczymy, że Niemcy zmienią zdanie w tym w zakresie - mówił rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu podczas konferencji w KPRM odniósł się do doniesień dotyczących zgody Niemiec na kolejne sankcje wobec Rosji. "To nie może być wszystko" - dodał. "Cały pakiet sankcji, który proponuje Polska i który proponuje Europa Środkowo-Wschodnia, jest o wiele szerszy" - podkreślił.

"Jeśli chcemy zablokować finansowanie związane z tym, co trafia do Rosji, to musimy podjąć kroki również zablokowania funkcjonowania aktualnego gazociągu Nord Stream 1 oraz nie rozpoczynania dalszego funkcjonowania gazociągu Nord Stream 2" - mówił Müller. Przekazał, że Polska będzie postulaty zgłaszała. "Liczymy, że - podobnie jak to się stało ze zmianą zdania, praktycznie o 180 stopni w zakresie tych ostatnich sankcji - tak samo Niemcy zmienią zdanie również zdanie w zakresie Nord Stream 1 i Nord Stream 2" - dodał.

Jak podkreślił, "te dwa projekty, które przez lata zasilały budżet rosyjski, który pozwala - w tej chwili - na bardzo daleko idące ataki militarne, który pozwala na to, żeby podbijać niepodległe państwo, którym jest Ukrainy".

Rzecznik wyraził także zadowolenie, że kolejne kraje Unii Europejskiej zablokowały przestrzeń powietrzną dla samolotów rosyjskich.



