Macki Gazpromu prawie już okrążyły Polskę

Cena gazu ziemnego na holenderskiej giełdzie TTF spadła w czwartek poniżej 400 dol. Ale Rosjanie wykorzystują obecne i tak wysokie ceny surowca jako jeszcze jeden z argumentów za szybkim uruchomieniem Nord Streamu 2. Patrząc z boku: widać coraz wyraźniej, jak Moskwa wpływała na ceny surowca, aby zwiększyć zyski Gazpromu.

Ostatnie inwestycje w gazową infrastrukturę pokazują także dokładnie, jak Rosjanie dzięki gazowi będą starali się wygrywać swoje interesy. Nie jest przypadkiem, że właśnie teraz oddano do użytku gazociąg łączący Serbię i Węgry. Budapeszt, będący jednym z największych orędowników Rosji w unijnej polityce, otrzymał nagrodę w postaci dodatkowego gazowego połączenia. Oczywiście wiedzie ono skomunikowane z Turkish Stream, czyli dostawami gazu z Rosji.Fundamentalne znaczenie ma dla Moskwy kończony także gazociąg Nord Stream 2. Dzięki niemu transport rosyjskiego gazu ominie nasz region. Zyskają Niemcy, które będą mogły całość zapotrzebowania gazowego pokrywać dzięki obu Nord Streamom – pierwszy gazociąg o tej nazwie już przecież działa. Niestety, postawa Berlina pokazała, jak w UE energetyczna solidarność jest traktowana wybiórczo...Co więcej: dzięki Nord Streamowi 2 Rosja będzie mogła jeszcze elastyczniej wpływać na to, kto w Europie i jakie ilości gazu otrzyma. Po prostu: Moskwa zawsze będzie mogła poinformować, że na którymś z gazociągów „doszło do awarii”.To nie mrzonka. Kreml od dawna zapowiada, że może użyć wstrzymania dostaw gazu jako swego rodzaju broni. Na szczęście w naszym przypadku ten argument - z chwilą uruchomienia przez Gaz-System gazociągu Baltic Pipe - już nie będzie aktualny...