MAE: Wydobycie gazu w Rosji osiągnie w tym roku rekordowy poziom

Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energii wydobycie gazu ziemnego w Rosji wzrośnie w tym roku do rekordowego poziomu. Nie oznacza to jednak koniec największego od dziesięcioleci gazowego kryzysu, z którym zmaga się Europa – podaje Bloomberg.

Rosja ma wyprodukować w tym roku 763 miliardy metrów sześciennych gazu – prognozuje MAE w poniedziałkowym raporcie kwartalnym. Byłoby to najwyższe roczne wydobycie od ponad 30 lat.



Jednak wyższe wydobycie nie musi oznaczać większego eksportu. Wydobycie rosyjskiego gazu w 2021 roku osiągnęło rekordowy roczny wynik na poziomie 762,8 miliarda metrów sześciennych, a Gazprom wyeksportował nieco ponad 185 miliardów metrów sześciennych. To dopiero czwarty w historii roczny wynik koncernu.

Czytaj też: Za transformację energetyczną zapłacimy wszyscy. To ryzyko



Gazprom utrzymywał, że jego dostawy do Europy są zgodne z kontraktami, jednak w ostatnim kwartale 2021 r. były one ograniczane. Rosja kontynuuje tę taktykę także w pierwszych tygodniach tego roku, a analitycy nie są zgodni, czy zmieni się to w najbliższych miesiącach. Citigroup uważa, że eksport w I kwartale się nie zmieni, a Sinara Financial prognozuje odbicie wydobycia od lutego lub marca.



Spór Rosji z krajami zachodnimi o Ukrainę może w tym roku powiększyć kryzys gazowy w Europie zwłaszcza, jeśli Kreml zdecyduje się na atak. Unia Europejska i Wielka Brytania rozważają sankcjonowanie nowych rosyjskich projektów gazowych w przypadku ataku militarnego, celem może być również gazociąg Nord Stream 2.