Majewski: GK PGNiG będzie jednym z filarów gospodarki wodorowej w Polsce

Nie zbudujemy gospodarki wodorowej bez możliwości dystrybucji i magazynowania wodoru, w szczególności na dużą skalę - powiedział prezes GK PGNiG Paweł Majewski. - Rozwój tych obszarów to priorytet dla spółki, bo ma m.in. niezbędną infrastrukturę. - Prezes Dodał, że spółka nie wyklucza zaangażowania w inne dziedziny gospodarki wodorowej w synergii z innymi uczestnikami tego rynku.

Majewski poinformował, że PGNiG SA "bierze aktywny udział w prowadzonych pod auspicjami rządu pracach nad założeniami rozwoju rynku wodorowego w Polsce".

Jak zauważa Majewski kluczowe będą dla wodoru w Polsce jego dystrybucja i magazynowanie.

Te ambicje jednak nie zaślepiają prezesa. Majewski stwierdził, że dostosowanie istniejącej infrastruktury do celów transportu wodoru i paliw opartych na mieszance wodoru i gazu ziemnego czy biometanu "jest dużym wyzwaniem".

Jak mówił, rozwój sieci przesyłu i dystrybucji wodoru jest jednym z kliku priorytetów rządowej strategii. "Nie ma wątpliwości, że kluczową rolę w jego realizacji odegra GK PGNiG. Dysponujemy największą w Europie, liczącą ponad 190 tys. kilometrów siecią dystrybucji gazu. Mamy również wielkoskalowe magazyny gazu, które mogą być wykorzystane do przechowywania wodoru" - zaznaczył.



Czytaj też: PGNiG Upstream Norway z nowymi koncesjami

Według prezesa PGNiG wykorzystanie infrastruktury przesyłowo-magazynowej grupy, jest "krytyczne dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce w dłuższym horyzoncie czasowym, co potwierdza projekt rządowej strategii wodorowej".

"Ten dokument porządkuje proces budowy rynku wodoru w Polsce. Działania w tym kierunku muszą być skoordynowane, muszą tworzyć synergię. My chcemy postawić na to, co jest naszym największym atutem. Z jednej strony przyczyni się to do sprawnego rozwoju gospodarki wodorowej, z drugiej - zapewni GK PGNiG fundamentalną pozycję na tworzącym się rynku" - podkreślił prezes PGNiG.