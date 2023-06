Masowe rozruchy w Gazpromie. Dziewięciu pracowników trafiło do szpitala

Gazprom ma problem z buntem środkowoazjatyckich pracowników najemnych na swoim największym polu gazowym. Rosną obawy o realizację kontraktu dla Chin.

Na należącym do Gazpromu polu Kowykta doszło w weekend do masowych starć między setkami imigrantów z państw Azji Środkowej, zatrudnionych przy budowie gazowej infrastruktury. Nie podano przyczyn rozruchów, ale prawdopodobnie ich podłożem były złe warunki pracy. Tysiące pracowników, głównie z postsowieckich państw, takich jak Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan, jest tam pod presją budowy instalacji, by dotrzymać terminów kontraktu na dostawy gazu ziemnego do Chin.

Jak informuje serwis oilprice.com, powołując się na rosyjskie media społecznościowe, w wyniku bójek, które wybuchły 23 czerwca, dziewięciu pracowników trafiło do szpitala. Rozruchy rozlały się po całym kompleksie wydobycia gazu ziemnego we wschodniej Syberii.

Najemnicy z biedniejszych państw postsowieckich budują infrastrukturę gazową Gazpromu

Tysiące pracowników zmianowych z biedniejszych krajów buduje infrastrukturę na polu Kowykta, które zostało zainaugurowane przez prezydenta Rosji Władimira Putina w grudniu ubiegłego roku. Gazprom chce szybko zwiększyć na nim wydobycie, aby wypełnić swoje zobowiązania wobec Chin.

Dostawy gazu do Chin są teraz ratunkiem dla Gazpromu

Rosyjski koncern ma dostarczać do Chin 38 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie od 2025 roku. Surowiec ma być wydobywany ze złóż Kowykta i Czajanda, oddalonych od siebie o 800 kilometrów i połączonych z Chinami rurociągiem Siła Syberii.

Produkcja na złożu Kowykta, które jest jednym z największych niezagospodarowanych złóż gazu ziemnego we wschodniej Rosji, ruszyła dopiero w zeszłym roku.

Dostawy gazu do Chin stały się kluczowe, po tym jak Rosja zerwała kontrakty z niemalże wszystkimi swoimi europejskimi klientami. Gazprom spośród wszystkich rosyjskich gigantów naftowych i gazowych najbardziej odczuwa skutki zachodnich sankcji. Zysk rosyjskiego giganta z ubiegły rok wyniósł 1,226 biliona rubli (15,4 miliarda dolarów), o 41 proc. mniej niż w 2021 roku. Przychody giganta w 2022 roku wzrosły do ​​11,673 bln rubli z 10,2 bln rubli w 2021 roku.

EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) Gazpromu za 2022 r. wyniosła 3,6 bln rubli, czyli niemal tyle samo, co w rekordowym 2021 roku.

Kontrolowana przez państwo spółka zdecydowała się nie wypłacać dywidendy za cały 2022 rok, po tym jak jesienią ubiegłego roku wypłaciła zaliczkę w wysokości 1,208 mld rubli (15 mld dolarów) za wyniki odnotowane w pierwszej połowie 2022 roku