Michał Kurtyka namawia KE do podjęcia działań wobec Gazpromu

Wszczęcie działań mających na celu zaprzestanie nadużywania pozycji dominującej przez Gazprom, czy ocena realnego wpływu Nord Stream 2 na UE rynek energii i bezpieczeństwo - to niektóre z rozwiązań o które apeluje szef MKiŚ Michał Kurtyka w liście do wiceszefowej KE.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka skierował list do wiceszefowej Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, w której apeluje o podjęcie pilnych i niezbędnych kroków w związku z rosnącymi cenami energii w Unii Europejskiej.

Wskazuje w nim, że rosnące ceny gazu ziemnego stają się coraz bardziej palącym problemem.

Skala skoku cenowego jest bezprecedensowa, osiągając ponad dwunastokrotny wzrost rok do roku. To znacznie więcej niż wzrost cen ropy podczas kryzysów naftowych w latach 70. XX wieku - podkreślił.

Kurtyka w liście do Vestager zwrócił uwagę, że wysokie ceny energii odbijają się na europejskim przemyśle oraz obywatelach, którzy domagają się odpowiedniej reakcji ze strony Komisji.

Szef MKiŚ zwrócił uwagę, że problem związany z wysokimi cenami energii wynika m.in. z niższego niż oczekiwano wolumenu gazu dostarczanego z Rosji. Przypomniał, że sama Komisja przymała, że Gazprom przekazał jej, że nie ma obecnie dodatkowych możliwości, bądź są one ograniczone do zwiększenia dostaw gazu.

Kurtyka zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach można było zaobserwować różne działania Gazpromu, które różniły się od tego, co działo się w poprzednich latach. Przede wszystkim wskazał, że rosyjska firma nie dokonuje rezerwacji dodatkowych przepustowości gazociągiem jamalskim i gazociągach prowadzących przez Ukrainę. "Ograniczenia tranzytu gazu są znaczące i sięgają obecnie ponad 60 proc. a od listopada nawet 90 proc. na gazociągu jamalskim i 55 proc. w systemie ukraińskim. W październiku wykupiono tylko ok. 30 proc. dostępnej przepustowości na polskim odcinku gazociągu jamalskiego. Dodatkowo rezerwacje te nie są długoterminowe tylko miesięczne" - podkreślił polski minister.



Szef MKiŚ zauważył, że Gazprom ogranicza przepływ gazu innymi trasami niż poprzez Nord Stream 1 mimo wysokiej produkcji gazu w Rosji oraz przy rosnącym zapotrzebowaniu na to paliwo w UE.

Kurtyka dodał, że problemem jest również obecny historycznie niski poziom zapełnienia europejskich magazynów na gaz (w ok. 75 proc.). Sytuacja jest też zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich UE, przy czym obiekty magazynowe należące do Gazpromu, wypełnione na poziomie ok. 26 proc. To - według Kurtyki - może mieć negatywny wpływ na elastyczność systemu gazowego oraz ograniczyć popyt w dalszej części sezonu zimowego.

Minister wskazał ponadto, że Gazprom utrzymuje sprzedaż gazu na niskim poziomie realizując jedynie kontrakty długoterminowe, pomimo popytu na gaz w Europie. Rosyjska spółka ograniczyła też wolumeny gazu oferowane za pośrednictwem swojej platformy ESP, co również odbiło się na ilości błękitnego paliwa dostarczanego na europejski rynek.

Kurtyka w liście przytoczył wypowiedzi rosyjskich polityków w tym rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który sugerował, że szybkie uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 może pomóc złagodzić rekordowe ceny gazu w Europie.

Według polskiego polityka infrastruktura przesyłowa przez Polskę i Ukrainę jest wystarczająca do tego, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na gaz w Europie i do tego nie jest potrzebny gazociąg Nord Stream 2.