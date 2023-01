Mieszkańcy gminy Sońsk zyskali dostęp do błękitnego paliwa. O rok wcześniej niż planowano

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie zakończyła pierwszy etap gazyfikacji gminy Sońsk. Dzięki ukończeniu inwestycji na północnym Mazowszu dostęp do błękitnego paliwa uzyskali mieszkańcy Bieniek-Karkut, Gołotczyzny i Sońska - poinformowała spółka.

W poniedziałek 23 stycznia 2023 r. Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie zakończyła pierwszy etap gazyfikacji gminy Sońsk. W wydarzeniu wzięła udział m.in. Emilia Banaszczyk, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie, który był odpowiedzialny za realizację inwestycji. Jej koszt to blisko 1,5 mln zł.

Polska Spółka Gazownictwa zaznacza, że od wielu lat nowe inwestycje planuje w taki sposób, aby równomiernie rozwijać sieć gazową w całym kraju. Wskazała, że dzięki ukończeniu inwestycji na północnym Mazowszu dostęp do błękitnego paliwa uzyskali mieszkańcy Bieniek-Karkut, Gołotczyzny i Sońska.

– Gazyfikacja każdej miejscowości to ogromne wyzwanie związane nie tylko z samą budową, ale również wcześniej z etapami konsultacji społecznych i projektowania sieci dystrybucyjnej. Dziś z sukcesem możemy poinformować o zakończeniu pierwszej części inwestycji. Tym bardziej, że ukończyliśmy ją ponad rok wcześniej niż wstępnie planowaliśmy – powiedziała Emilia Banaszczyk.

W ramach inwestycji Polska Spółka Gazownictwa wybudowała ponad 11 km sieci dystrybucyjnej, a bezpośredni dostęp do sieci gazowej uzyskało co najmniej 131 nieruchomości. W pierwszym etapie do sieci gazowej zostały przyłączone m.in. urząd gminy, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, przedszkole i ośrodek kultury. W 2023 r. w oparciu o złożone wnioski planowane jest wybudowanie kolejnych przyłączy gazowych dla klientów indywidualnych i biznesowych.