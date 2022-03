Mimo bankructwa spółki, gazociąg Nord Stream 2 jeszcze nie zatonął

Choć we wtorek o bankructwie poinformował zarządca gazociągu Nord Stream 2 - spółka o tej samej nazwie, to jednak nie oznacza to, że historia kontrowersyjnej rury dobiegła końca. Pojawił się nowy problem, ale wciąż nie można wykluczyć, że gazociąg w przyszłości nie będzie tłoczył gazu.