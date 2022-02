Mimo wojny, coraz więcej rosyjskiego gazu płynie przez Ukrainę a ceny spadają

Po otwarciu handlu cena tys. m3 gazu w Londynie wynosiła 1230 dol. Oznacza to spadek aż o 21 proc. w porównaniu z dniem wczorajszym. Wpływ na to miało zwiększenie niemal do maksimum przesyłu rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy. Rosyjska armia skrzętnie unika bombardowania ukraińskiej infrastruktury gazowej.