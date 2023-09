Dokładnie rok temu nieznani wciąż sprawcy uszkodzili trzy z czterech nitek gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. Teorii, kto to zrobił, jest całkiem sporo. Jednak najważniejszym skutkiem ataku jest udowodnienie, że Europa bez rosyjskiego gazu może sobie poradzić.

Wysadzone gazociągi pokazały iluzoryczność europejskiej solidarności energetycznej.

Wciąż nie wiadomo, kto doprowadził do wybuchów.

Zniszczenie rurociągów spowodowało zwrot Europy ku LNG.

Zgoda na wybudowanie przez Gazprom i kilka zachodnich firm gazociągów łączących po dnie Bałtyku Rosję i Niemcy, była jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji, jakie zapadły w Europie w tym stuleciu.

Okazało się, że zachodnie firmy, ale i stolice mają niemal za nic dbanie o interesy krajów, które z powodu inwestycji ucierpią, a mówienie o solidarności energetycznej to tylko puste słowa. Nic więc dziwnego, że atak na gazociąg nie spotkał się z jakimś szczególnym potępieniem. Co więcej, wielu polityków mniej lub bardziej oficjalnie wyrażało nawet zadowolenie.

Gigantyczne koszty bez żadnego zysku końcowego

Oba gazociągi pochłonęły ogromne sumy pieniędzy. Wartość całej inwestycji mogła sięgnąć nawet 20 mld euro. W zamian Rosja otrzymała gazową autostradę do Niemiec. Łączna przepustowość gazociągów sięgała 110 mld m3 surowca. Tyle gazu wystarczyłoby dla całych Niemiec, a dla innych krajów zostałoby jeszcze 20 mld m3 nadwyżki.

Idea gazociągu dla Rosjan była prosta. Ominąć Ukrainę i Polskę, a gaz wysyłać bezpośrednio do największego konsumenta surowca w Europie. W ten sposób Gazprom i Kreml zacementowałyby rynek surowca na naszym kontynencie. Co więcej, mogły dość skutecznie wywierać presję na te kraje, które z różnych przyczyn przeciwstawiałyby się Rosji i jej interesom.

Tyle teoria, bo już w trakcie realizacji tego planu doszło do poważnego zgrzytu. Choć Nord Stream przez niemal dekadę tłoczył gaz, to w przypadku jego bliźniaka nigdy nie doszło do uruchomienia przesyłu. Gazociąg został ukończony własnym sumptem przez Rosjan, ale nie został dopuszczony do użytkowania.

Trzy z czterech rur uszkodzone, gazociąg zalany wodą

Kres gazociągu nastąpił 26 września 2022 roku. Po południu Szwedzi poinformowali o eksplozjach na północ od Bornholmu. Jak się okazało, wybuchy na głębokości około 100 metrów zniszczyły trzy z czterech nitek kontrowersyjnych gazociągów. Na morzu pojawiła się ogromna gazowa kipiel. Po tym, jak surowiec się ulotnił, uszkodzone rurociągi zostały zalane słoną wodą.

Oczywiście natychmiast pojawiły się spekulacje kto stoi za wybuchami. Potencjalnie co najmniej kilka krajów miało interes - większy lub mniejszy - by wysadzić gazociągi.

Rosjanie jako winowajców wskazywali Ukrainę i państwa NATO. Według rosyjskiej propagandy w ten sposób Kijów chciał uniemożliwić sprzedaż gazu do Europy i zmusić Rosję do uległości (sic!). Trzeba bowiem pamiętać, że do wysadzenia nitek gazociągów doszło, gdy wojna na Ukrainie trwała już od siedmiu miesięcy.

Rosyjskie media podawały także, że w ten sposób (niszcząc gazociąg) Kijów chce utrzymać tranzyt gazu z Rosji do Europy przez swoje terytorium.

Drugim powszechnie oskarżanym krajem o zniszczenie gazociągów jest Rosja. Moskwa, wysadzając rury i zrzucając odpowiedzialność na Kijów, mogłaby przedstawiać siebie jako ofiarę ukraińskiej agresji, jakkolwiek brzmiałoby to niedorzecznie.

Co do biznesowego wymiaru, pojawiają się twierdzenia, że Rosja i tak niewiele traciła. Warto bowiem podkreślić, że jeszcze pod koniec pierwszego półrocza Gazprom zerwał kontrakty na dostawy surowca dla wielu zachodnich odbiorców. W praktyce użytkowany gazociąg był coraz bardziej pusty.

Oczywiście wśród różnych spekulacji pojawia się także udział w ataku sił USA, Wielkiej Brytanii, czy płetwonurków z Norwegii! Koniec końców do dzisiaj nie wiadomo kto stał za atakiem.

Dla Europy atak na gazociągi był niczym katharsis

Zniszczenie gazociągów wstrząsnęło Europą i wybiło ceny gazu na bardzo wysokie poziomy. Paradoksalnie jednak doprowadziło także do energetycznego zwrotu w Europie i uniezależnienia się od gazu z Rosji.

Z ponad 35 proc. udziału w europejskim rynku gazu w 2021 roku, w tym roku rosyjski surowiec będzie miał zaledwie mniej niż 10 proc. udział. Analitycy są zgodni - Rosja straciła nieodwołalnie europejski rynek gazu. Działania Moskwy w okresie od kwietnia do czerwca ubiegłego roku, które doprowadziły do zerwania licznych kontraktów przez Gazprom z europejskimi firmami i krajami, spowodowały także liczne dzwonki alarmowe w stolicach państw Unii Europejskiej.

Nigdy tak szybko biznes LNG się na naszym kontynencie nie rozwijał. W wielu państwach doszło do gazowej rewolucji np. w Niemczech. Berlin, który przez lata opierał się budowie terminali LNG, wkrótce będzie miał ich sześć (część już działa) - wszystkie typu FSRU.

Nawet Węgrzy szukają alternatywy wobec rosyjskiego surowca, prowadząc rozmowy z Azerbejdżanem.

Oczywiście, by nie było tak różowo, mieszkańcy wielu krajów UE (w tym Polacy) za to musieli słono zapłacić. Jednak - co godne podkreślenia - surowca nigdzie nie brakowało. Kreml do końca próbował snuć swoją narrację, że bez rosyjskiego gazu Europa zamarznie. Jednak w rok po rewolucji chyba nawet w siedzibie Gazpromu zdają sobie sprawę, że zamiast dominować, gigant został strącony do szerokiej grupy gazowych firm o mniejszym znaczeniu.