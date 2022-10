Minister Moskwa: ustawa wiatrakowa wymaga długich dyskusji w Sejmie; teraz priorytetem jest gaz

Ustawa 10H, tzw. ustawa wiatrakowa wymaga wielu komisji sejmowych i długich dyskusji. Teraz priorytetem jest gaz. Kiedy zamkniemy temat gazu, jestem przekonana, że nadejdzie czas, żeby zająć się 10H - powiedziała w piątek minister klimatu Anna Moskwa.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa pytana była w piątek w Polsat News, co dzieje się z ustawą 10H - tzw. ustawą wiatrakową.

"Ustawa została przyjęta i przekazana do Sejmu. Teraz na poziomie Sejmu jest kwestia oficjalnego wpisania jej do prac, przeprowadzenia przez komisje. Jednym z wyzwań, z którym teraz Sejm się mierzy, jest ta ogromna ilość legislacji" - powiedziała Anna Moskwa. Szefowa MKiŚ zaznaczyła, że "zdecydowanie ta ustawa wymaga wielu komisji i długich dyskusji, z drugiej strony ta ustawa wymaga też dialogu wewnętrznego, wewnątrz Sejmu. Jesteśmy na ten dialog otwarci. Przedstawiamy różne propozycje".

Na uwagę, że jest sprzeciw Solidarnej Polski w stosunku do niektórych zapisów tej ustawy, minister Moskwa odpowiedziała, że "trudno powiedzieć, że to jest sprzeciw. To jest kwestia dogrania kilku szczegółów, które mielibyśmy przedyskutować. Jesteśmy na dobrej drodze. Ciągle wierzę w tę ustawę. Jako resort nie będziemy się poddawać i znajdziemy kompromis" - podkreśliła.

Solidarna Polska zaproponowała zwiększenie minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkalnej z 500 m do 1000 m.

Minister pytana była też o to, kiedy ta ustawa stanie się realnym projektem w Sejmie. "Teraz priorytetem jest gaz. Kiedy zamkniemy temat gazu, jestem przekonana, że nadejdzie czas, żeby zająć się 10H" - stwierdziła w odpowiedzi Anna Moskwa.

Rada Ministrów 5 lipca 2022 r. przyjęła przedłożony przez ministra klimatu i środowiska projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Przepisy te stanowią kompromis pomiędzy możliwością rozwoju energetyki wiatrowej a potrzebami lokalnych społeczności.

Nowelizacja zakłada, że lokalne społeczności będą mogły zdecydować o zasadach lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych. Utrzymana ma także zostać podstawowa zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą taki obiekt może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie jednak dotyczyć obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd - obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej).

Projekt trafił do Sejmu.