Minister mówi, po co nam drugi gazoport

Polska uniezależniła się już de facto od gazu z Rosji, ale powstanie u nas kolejny gazoport. O przyczynach mówi portalowi WNP.PL Mateusz Berger, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Za drugim gazoportem przemawia kilka względów.

Polska może stać się gazowym hubem.

Inwestycja poprawi jeszcze nasze gazowe bezpieczeństwo.

W ubiegłym tygodniu operator gazociągów przesyłowych Gaz-System otrzymał komplet decyzji lokalizacyjnych dla wszystkich gazociągów potrzebnych do budowy gazoportu w Gdańsku. To kamień milowy w budowie tego obiektu. Bez gazociągów nie byłoby możliwe przesyłanie gazu w głąb Polski.

Nasze zdolności odbioru dostaw gazu rosną, możemy pomóc i sąsiadom

Warto jednak pamiętać, że zdolności importu gazu za pośrednictwem gazociągu Baltic Pipe i terminala w Świnoujściu to około 18 mld m3 gazu rocznie (po rozbudowie gazoportu w Świnoujściu). Tymczasem nasza krajowa konsumpcja wynosi obecnie około 17 mld msześc.

Czy nowa inwestycja jest uzasadniona?

Według naszego rozmówcy - tak. Nie należy bowiem zapominać, że nasz kraj ma ambicje stać się regionalnym graczem na rynku gazu. Obecna infrastruktura, połączenia międzysystemowe powodują, że to realne plany.

Duży wpływ ma na nie obecny konflikt w Ukrainie. Spowodował on, że państwa naszego regionu odwróciły się od rosyjskiego gazu. Surowiec od Gazpromu mógł być użyty - i był - jako broń. To sprawia, że nasi sąsiedzi także są zainteresowani tym paliwem z innych źródeł. A najbardziej realna droga dostaw do naszego regionu wiedzie przez Polskę.

Należy także pamiętać, że gazoport łatwiej zabezpieczyć przed wrogimi działaniami niż gazociągi.

W odróżnieniu od terminala w Świnoujściu, gdański będzie typu FSRU. To skrót z języka angielskiego (Floating Storage Regasification Unit), który oznacza pływającą jednostkę zdolną do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG, a także do świadczenia usług dodatkowych.

Sam gazoport to nie wszystko - potrzebna infrastruktura towarzysząca

Podobnie jak w przypadku Świnoujścia oprócz samego gazoportu potrzebna jest także infrastruktura towarzysząca. Chodzi o gazociągi, którymi napływający do Gdańska surowiec można wysłać w głąb kraju.

W ramach programu zaplanowana jest zatem rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, która umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do klientów w Polsce i w regionie.

Prace projektowe obejmują trzy gazociągi: Kolnik-Gdańsk (ok. 35 km), gazociąg Gustorzyn-Wicko - odcinek Gardeja-Kolnik (ok. 86 km) i Gustorzyn-Wicko - odcinek Gustorzyn-Gardeja (ok. 128 km).

Według obecnych planów całość inwestycji ma być gotowa za 4-5 lat.

Wkrótce na łamach portalu cała rozmowa z ministrem Bergerem.