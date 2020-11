Ministerstwo klimatu pyta o hub gazowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło konsultacje z uczestnikami rynku gazu w kwestii utworzenia w Polsce ośrodka obrotu gazem, czyli tzw. hubu. Resort chce poznać opinie na temat barier, potrzebnych inicjatyw legislacyjnych czy rozwiązań systemowych.

Hub gazowy to centrum przesyłu i handlu gazem, na które składa się infrastruktura przesyłowa oraz otoczenie regulacyjne, umożliwiające swobodny obrót towarem na atrakcyjnych warunkach i dające uczestnikom bezpieczeństwo prowadzenia działalności.

Jak przypomniało ministerstwo, koncepcja utworzenia na terytorium Polski hubu pojawiła się w "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)", a została podtrzymana w projekcie "Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku".

"Do powstania hubu niezbędna jest szeroka oferta produktowa w ramach handlu giełdowego i pozagiełdowego, i zróżnicowane portfolio dostaw gazu. Doceniam dotychczasowe zaangażowanie spółek w proces dywersyfikacji dostaw gazu. Każda z nich ma wyznaczone miejsce w systemie i odpowiada za pewien obszar umożliwiający powstanie hubu" - oświadczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.





🗣️ Rozpoczynamy konsultacje dotyczące utworzenia w Polsce regionalnego centrum przesyłu i handlu gazem - hubu gazowego.



Więcej ⤵️https://t.co/jjBMHC8Hip pic.twitter.com/3zq0p8S36C — Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) November 23, 2020

Jak wyjaśniło ministerstwo, celem konsultacji rynkowych jest poznanie opinii uczestników rynku gazu w zakresie istniejących barier regulacyjnych, oczekiwanych inicjatyw legislacyjnych i rynkowych oraz rozwiązań systemowych, które służyłyby zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia działalności handlowej na polskim rynku paliw gazu.

"Zwracamy również szczególną uwagę na wprowadzenie usprawnień regulacyjnych, które umożliwią efektywne działanie rynku gazu" - dodał Kurtyka. Resort zwrócił uwagę, że niezbędnym elementem tworzenia hubu jest eliminacja barier regulacyjnych.

Dlatego, w ramach konsultacji, ministerstwo pyta rynek m. in. o dostrzegane przez jego uczestników ryzyka i bariery formalno-prawne, o oczekiwany zakres działań legislacyjnych, tak by regulacje dawały podstawy do rozwoju hubu, ewentualnie eliminowałoby bariery .

Pytania dotyczą też oczekiwanych działań pozalegislacyjnych, także w kontekście międzynarodowym, opinii o samym rynku, zasadach obrotu, dostępie itp., czy np. poglądów na optymalizację wykorzystania infrastruktury gazowej, obecnej i przyszłej.

Konsultacje potrwają do 15 stycznia 2021 r.